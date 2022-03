Politiekapel moet weer naar topniveau

12/03/2022 19:18

Het projectdossier voor het rehabiliteren van de politekapel wordt door kapelmeester Roy Brathwaite (r) aangeboden aan politieminister Kenneth Amoksi.

Foto: Ministerie JusPol



PARAMARIBO –

De politiekapel start deze maand met het verzorgen van muzieklessen aan jongeren in detentie bij het Jeugd Correctie Centrum (JCC) en jeugd doorgangscentrum ‘Opa Doeli’. Dit traject is onderdeel uit een projectdossier voor het herstellen van de politiekapel naar het excellente kwalitieteitsniveau van haar glorietijden.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op vrijdag

dit dossier in ontvangst genomen van kapelmeester Roy Brathwaite.

Aanwezig waren ook de directeur van het JCC, Danielle Beeldsnijder,

de coordinator van Opa Doeli, Marita Ritfeld-Asontoe en

stafmedewerker Purcy Landveld, de trekker van het project.

In oktober vorig jaar heeft de minister in een gesprek met de

kapelmeester aangegeven dat een van zijn beleidsintenties

is om de politiekapel in te zetten voor verschillende

projecten. Als gevolg van dit gesprek is het dossier ontwikkeld.

Hierin worden de geschiedenis van de kapel, het functioneren en het

doel van deze dienst binnen het korps belicht.

Verder bevat het dossier ook een specificatie van de

instrumenten, benodigdheden en personeelsversterking die nodig

zijn. Samenlopend met het herstel is ook de maatschappelijke

inzetbaarheid van de kapel, een belangrijk onderdeel van de

beleidsvisie van minister Amoksi. Daarom zal als pilotproject ook

muzieklessen worden verzorgd aan kansarme jongeren, te beginnen in

Stibula in het ressort Latour.

Brathwaite sprak zijn dank uit voor de inzet van de

minister om de politiekapel weer te doen herleven. Ook Beeldsnijder

en Ritfeld-Asontoe geven aan blij te zijn met deze samenwerking en

kijken uit naar een integrale begeleiding met continuiteit.







