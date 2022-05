‘Politiek en media zijn onafscheidelijk maar beslist geen partners’

03/05/2022 10:01

Protesterende journalisten voor het regeringsgebouw in december 2021, nadat Jason Pinas (m) eerder die maand fysiek mishandeld was door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk.



OP 3 MEI wordt de Internationale Dag van de Persvrijheid herdacht. Politiek en media delen een gemeenschappelijk ‘werkveld’, dat ‘de samenleving’ wordt genoemd. Dat maakt ze haast onafscheidelijk van elkaar, maar beslist ‘geen partners’, zo betoogt journalist Wilfred Leeuwin, omdat zij totaal verschillende belangen en doelen hebben.

Tekst Wilfred Leeuwin

beeld dWT Archief

“BESTE MEDIAPARTNER”, LUIDT de aanhef van vrijwel elk

persbericht dat de communicatie- en informatiediensten van de

overheid sturen naar media voor publicatie. Deze aanhef is een door

de politiek uitgesproken wenselijkheid, om een partner te hebben

die haar verrichtingen zo goed mogelijk overbrengt naar de

samenleving. Maar van een partnerschap tussen de politiek en de

media/journalisten kan in een gezonde democratische samenleving

nimmer sprake zijn. Beide hebben in de kern van hun taken en

activiteiten een gemeenschappelijk ‘werkveld’, dat ‘de samenleving’

wordt genoemd. Dat maakt ze haast onafscheidelijk van elkaar, maar

in geen geval partners, omdat zij totaal verschillende belangen en

doelen hebben. Een partnerschap zou overigens volledig in strijd

zijn met de vrijheid en onafhankelijkheid, die essentieel is voor

het optimaal kunnen functioneren van media(werkers).

Internationale dag

OP 3 MEI 1993, dus negenentwintig jaar terug, heeft de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties besloten een speciale dag in te

stellen om stil te staan bij het belang van persvrijheid. De

lidlanden kwamen overeen dat die dag vooral bedoeld is om

regeringen te herinneren aan hun plicht om artikel 19 van de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens na te leven. Een

recht dat jaren daarvoor, in 1966, werd vastgelegd als een

grondrecht van burgers in het Internationaal Verdrag voor

Burgerlijke en Politieke Rechten. Deze internationale dag is ook

een dag van reflectie voor de journalistiek en aanverwante

beroepen, om na te denken en te praten over persvrijheid en de

beroepsethiek. Ook wordt stil gestaan bij de fundamentele principes

van persvrijheid en worden journalisten herdacht die, omdat zij dit

recht als beroep uitoefenen, worden vervolgd of de uitoefening van

hun vak met hun leven hebben moeten bekopen.

Mediabedrijven en beroepsgroepen als de SVJ hebben de plicht te

waken over de vrijheid van nieuwsgaring en nieuwsverspreiding

De vrijheid van de media is niet alleen een recht maar met het

burgerrecht op informatie en de vrijemeningsuiting, ook een plicht

die journalisten en media hebben. Het wordt gedefinieerd als een

grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken.

Persvrijheid als een van de voornaamste voorwaarden voor een

democratie, kan alleen goed functioneren wanneer die goed is

geregeld en wordt gerespecteerd. Mediabedrijven met een

nieuwsredactie en beroepsgroepen als de Surinaamse Vereniging van

Journalisten (SVJ) hebben de plicht te waken over de vrijheid van

nieuwsgaring en nieuwsverspreiding.

Zij moeten zonder bemoeienis en zonder vrees voor politieke

vervolging toegang hebben tot informatie, die neutraal aan de

samenleving wordt doorgegeven, in publicaties zoals de drukpers,

radio, televisie en internet. Maar het gebeurt ook dat journalisten

en andere mediawerkers, de bij wet gegeven vrijheid misbruiken en

daarmee de ethische grens van eerlijkheid en respect voor de

privacy van publieke personen en burgers overschrijden. Het bij wet

treffen van sancties druist echter in tegen de het karakter en de

geest van persvrijheid.

Code

DE INTERNATIONALE FEDERATIE van Journalisten heeft tijdens een

congres in de Franse stad Bordeaux in 1954 de Code van Bordeaux

geintroduceerd. Journalistenverenigingen en beroepsorganisaties

wereldwijd hebben die overgenomen of daar een afgeleide van

gemaakt. De oorspronkelijke code die later werd aangescherpt

luidt:

Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op

waarheid.

Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor

de beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren

van nieuws en het recht van eerlijk commentaar en kritiek.

De journalist mag alleen berichten op basis van feiten waarvan

hij de bron kent en zal wezenlijke informatie niet achterwege laten

en geen documenten vervalsen.

Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij

eerlijk te werk gaan.

Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk

onnauwkeurig blijkt op royale wijze recht te zetten.

De journalist zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien

van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.

De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door

media verspreide discriminatie en zal al het mogelijke doen om

discriminatie te voorkomen, gebaseerd op onder andere ras, sekse,

seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen

en nationale of sociale afkomst. (Dit voorschrift is in 1986

ingevoegd).

Hij mag zich niet lenen voor ernstige journalistieke

vergrijpen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde

beschuldigingen, aanvaarden van steekpenningen, in elke vorm voor

het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie, het

kwaadwillig geven van een valse voorstelling van zaken.

Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het

als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen.

Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in

beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen;

hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of

anderen.

Zoals in het negende lid van de code aangeven, accepteren

journalisten onder geen enkele omstandigheid dat, met name vanuit

de politiek, recht wordt gesproken of erger nog: rechtsmiddelen en

mechanismen worden geproduceerd die indruisen tegen de

persvrijheid. Zij zullen zich altijd beroepen op waarborging van

het internationaal recht op persvrijheid, zoals dat in hun grondwet

en in internationale verdragen staat aangegeven en zij accepteren

slechts rechtspleging die met het recht in verband staat.

Dat assembleelid Rishma Mangre van de VHP recent, vanuit het

hoogste politieke orgaan van het land in een openbare vergadering,

heeft geroepen om sanctiemaatregelen tegen journalisten, wordt dan

ook gezien als ernstige provocatie om de persvrijheid aan te

tasten. Anderzijds is het voor journalistenorganisaties zoals de

SVJ een enorme dreun in het gezicht, wanneer uit eigen gelederen

journalisten de code niet naleven. De beroepsverenigingen hebben in

de structuur van hun organisatie dan ook strikte maatregelen

hiertegen opgenomen.

Publiek domein

De politiek is verplicht via die onafhankelijke mediakanalen

verantwoording af te leggen over haar verrichtingen

POLITIEK EN MEDIA hebben beide de verplichting om inhoud te

geven aan het recht van de samenleving op eerlijke informatie, ook

en vooral vanuit de politiek. Reeds is hierboven aangegeven hoe dat

gebeurt vanuit de media en journalisten. De politiek moet er voor

zorgen dat de media eerlijk en omstandig en zonder politieke

inmenging worden geinformeerd. Dat is behoorlijk bestuur in een

democratie. Regelmatige persconferenties waarbij journalisten

vragen mogen stellen is onontbeerlijk in de onderlinge relatie. De

wens van president Chandrikapersad Santokhi op de radio om de

onafhankelijke media zover te krijgen dat die inhoud gaat geven aan

en de motor wordt van zijn politieke campagne moet zeer

betreurenswaardig worden genoemd.

Het recent door vicepresident Ronnie Brunswijk ingenomen

standpunt dat hij bepaalt wanneer en hoe journalisten te woord

worden gestaan, is een schending van het publieke recht. Politiek

is een publiek domein dat behoort aan de samenleving in een

democratie die bepaalt wie haar belangen en aspiraties mag

behartigen. Het is niet zomaar dat internationale waakhonden, zoals

Transparancy International, consistent blijven oproepen tot

transparant en behoorlijk bestuur en het respecteren van de

onafhankelijke media.

De politiek is verplicht via die onafhankelijke mediakanalen

verantwoording af te leggen over haar verrichtingen. Het valt

overigens te betwijfelen of de vicepresident de tegen hem gevoerde

boycot door journalisten heeft begrepen, wanneer hij stelt dat

daarmee de informatieverstrekking naar de samenleving is

geschonden. Die boycot was strikt alleen gericht tegen hem, vanwege

zijn schandelijk en ongeoorloofd, tot zelf ‘mogelijk’ strafbaar

optreden tegen journalisten. De boycot heeft nimmer geresulteerd in

het onthouden van het publiek op informatie, behalve die betrekking

had op Brunswijk zelf. De recente oproep van de SVJ voor een

dialoog zal voor beide partijen een belangrijk moment en mechanisme

zijn om recht te doen aan het belang van de samenleving en de

persvrijheid. ?







