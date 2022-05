04/05/2022 00:00

“De band met de minister is niet meer te herstellen.” Dat is het keiharde oordeel van Mielando Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), over de verstandhouding met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. “Na bijkans anderhalf jaar ondersteuning te hebben gegeven, hebben we gezien dat het niet gaat. We hebben de zaak beoordeeld en dragen de overtuiging dat het niet zal gaan.” De bewindsman heeft het vertrouwen dat hij van de SPB genoot compleet verspeeld.

Een van de probleemhaarden zijn interne opleidingen die al lang

hadden moeten beginnen. Volgens Atompai kwamen de bond en minister

vorig jaar 20 mei – na een staking – overeen dat diverse

opleidingen op 1 juli dat jaar zouden aanvangen, maar nu, bijna een

jaar later, zijn de meeste nog niet gestart. Het gaat om de

inspecteurs-, brigadiers- en bacheloropleiding. De basisopleiding

waarover ook wrevel bestond is intussen begonnen.

De onvrede over de gang van zaken is vrijdag tot uiting gekomen

bij de bevordering van meer dan tweehonderd manschappen bij het

Korps Politie Suriname. Volgens Atompai ligt de schuld voor de

stagnatie bij de politiek. “Er zijn een aantal dingen die spelen,

maar de politiek maakt het super moeilijk. Politiek e kiri a

sani“, merkt de SPB-voorzitter op.

Argumenten als ‘de minister heeft de stukken niet gekregen’

kunnen volgens hem geen stand houden. “We roepen de politiek

verantwoordelijke mensen op om de opleidingen te draaien.” Hij weet

nu al dat er binnenkort spanning zal ontstaan omdat politiemensen

die de bacheloropleiding moeten volgen binnen achttien maanden na

aanvang tot inspecteur derde klasse moeten worden bevorderd.

“December is het al achttien maanden dus de mensen zullen hun

bevordering moeten krijgen. Overeenkomst strekt partijen tot

wet.”

