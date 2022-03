Politieagenten Moengo beschuldigd van diefstal 3.600 euro

24/03/2022 08:04

-

Gilliamo Orban





MOENGO –

“Den man na rover!” uit de 21-jarige Irenee Kilo zijn frustratie over vier agenten van politiebureau Moengo. De Fransman heeft aangifte tegen deze wetsdienaren gedaan omdat ze 3.600 euro zouden hebben weggenomen uit zijn auto, nadat die door de politie in beslag was genomen.

Kilo zegt dat hij op 13 maart werd gebeld door het bureau van

Moengo om zich aan te melden. “Mijn auto is direct in beslag

genomen en de sleutel die in mijn auto was, werd door een van de

politiemannen in zijn hand gehouden. Ik mocht van hen niet meer in

mijn wagen gaan, ondanks dat ik tegen hen zei dat ik geld heb in

het voertuig”, doet Kilo verbolgen zijn verhaal tegen de Ware

Tijd.

De inbeslagname had te maken met het rijgedrag van betrokkene.

Hij zou de veiligheid op de openbare weg in gevaar hebben gebracht.

Die constatering wordt ontkend door Kilo. Hij geeft wel toe dat hij

niet beschikt over een rijbewijs. Nadat hij de volgende dag twee

boetes had betaald en zijn auto terugkreeg, ontbrak het geld. “Ik

heb de politiemannen hierop gewezen, maar ze zeiden dat ik niet

moet jokken, dat ik geld in de auto had.”

Kilo stapte naar de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ), die

hem zei dat hij eerst aangifte moest doen. Dat moest gebeuren bij

de politie van Richelieu in Commewijne. De man toont de krant het

bewijs van de aangifte op 15 maart. “Een week is intussen voorbij

en ik hoor niets van de politie”, beklaagt hij zich.

Met het geld zou Kilo bouwmaterialen. “Hierdoor vertraagt de

bouw van mijn huis.” Op de vraag hoe hij zoveel vreemd geld in zijn

auto had, zegt hij dat hij een carwash in Moengo runt en aan

houtkap doet in Frans-Guyana. De Fransman zegt verder in aanmerking

te komen voor de bekende financiele bijstand ‘allocation’ vanwege

zijn twee kinderen.

*De Ware Tijd heeft op verschillende momenten via de

voorlichtingsdienst van het Korps Politie Suriname getracht achter

informatie over deze zaak te komen, maar kreeg die

niet.







