Politie Stolkersijver houdt Franse bolletjesslikker aan

22/12/2021 09:01

PARAMARIBO – De 26-jarige Fransman Jean M. is dinsdag door de politie bij de controlepost van Stolkersijver aangehouden. Hij geen persoonlijke documenten overleggen aan de politieambtenaren. De man die zich vanaf dat moment zenuwachtig gedroeg, bekende dat hij coca?nebolletjes had geslikt omdat hij in geldnood verkeerde. Hij is overgedragen aan rechercheurs van de Narcotica Brigade.

De verdachte heeft 42 bolletjes met een totaalgewicht van 380 gram uit zijn lichaam uitgescheiden. Volgens de verdachte kwam hij vanuit Frans-Guyana naar Suriname en verbleef enige tijd op een woonadres in het ressort Munder. Vanuit dat adres probeerde hij voor een zekere L.R., die ook Fransman is, de drug te smokkelen naar Frans-Guyana.

