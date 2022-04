Politie neemt bromfietsen in beslag tijdens controle

18/04/2022 18:11





PARAMARIBO –

De politie heeft in het paasweekend tijdens roadblocks ruim 30 bromfietsen in beslag genomen in het kader van de operatie ‘Veilig Suriname’. Op de kruising van de Henk Arron- en Stoelmanstraat en aan de Letitia Vriesdelaan werden totaal dertien bromfietsen in belag genomen omdat de bestuurders geen bescheiden konden overleggen.

Bij een grootscheepse actie samen met de de Militaire

Politie (MP) aan de Ringweg zijn achttien bromfietsen van racende

jongeren in beslag genomen. Ook hier konden de bestuurders geen

bescheiden overleggen en of waren de brommers opgevoerd voor de

race. Bij de brug aan de Saramaccadoorsteeg en de Coesewijnebrug

nabij de Duisburglaan zijn bij de roadblocks een aantal

verkeersovertreders proces-verbaal aangezegd.

Van twee motorfietsbestuurders die niet in het bezit zijn

van een geldig rijbewijs en of geen bescheiden konden overleggen,

werden de voertuigen in beslag genomen. Een militair die

weerspannig deed werd ter afkoeling overgedragen aan de MP. De in

beslag genomen brom-en motorfietsen zullen aan een herkeuring

worden onderworpen, meldt de

politie op haar website.







