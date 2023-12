Polisnan a haci fenomenal trabao pa resolve atraco na Supermarket na Pos Chiquito

The content originally appeared on: Diario

​

Conocido di husticia a keda deteni banda di Green Corridor

ORANJESTAD (AAN): Tabata Dialuna anochi trempan pa 6:40 pm, cu Central di Polis a ricibi yamada indicando cu un atraco a caba di wordo registra na Kam Man Supermarket, cu ta situa na Pos Chiquito 27-B como 350 meter pabao di rotonde di Green Corridor na Pos Chiquito, riba e via rumbo pa Telearuba.

Inmediatamente unidad di Polis di San Nicolas, y varios otro mas a mobilisa pa e area.

E prome unidad di Polis a baha papia cu e comerciante, kende a sa di duna bon informacion, splicando cu un homber cu curpa tiki ancra, color bruin cla, cu T-Shirt shinishi riba cabez, y bisti completamente na blauw scur a comete e atraco.

El a drenta e Supermarket chikito aki (cu antes tabatin e nomber di Rey Hing Supermarket) cu un bate di baseball y cu esaki el a cuminsa menasa e cashier pa dune placa.

Ora cu na forma brutal el a haya rek y gara e placa, el a core sali y desaparece na pia. Hendenan a mire core bay direccion pariba cu e bate di baseball ainda den man.

Mesora Polisnan a duna descripcion di e persona, y cu el a rek careda na pia bay pariba rumbo pa rotonde, of kizas rumbo pa Sabana Basora.

Tip a cuminsa drenta: Un rato despues, Central di Polis a ricibi yamada cu cerca di Mangel Halto hendenan a mira un persona na careda, y el a subi un Scooter y bay. Polisnan den vecindario a cuminsa cu e buskeda, y a topa cu e Scooter tambe! Pero e manehador no kier a stop, y asina Polis a start un persecusion.

Den vecindario di Sabana Basora, e manehador di e Scooter a demostra cu e no por domina esaki bon, y el a cay su donder abao y a keda herida. Polis a wante mesora, y a pidi Ambulans pa bin mira su heridanan. E momento ey no por a confirma si e manehador aki ta esun cu a comete e atraco na Kam Man Supermarket of no.

Otro tip valioso: Despues un otro yamada ta drenta cu ta informa Polisnan, cu nan ta mirando un persona masculino scondi den pida yerba y mondi un poco mas pariba di Kam Man Supermarket, cerca di Green Corridor.

Unidadnan di Polis cu a yega eybanda, a hasta mira un Tas benta abao, y nan a confisca esaki. Nan a sigui cu e buskeda, y a grita bingo. Pasobra nan a bin topa cu un homber scondi y cu ta cuadra cu e descripcion di e sospechoso, esta un tiki corpulento.

E homber aki a resulta di ta un conoci di Polis y Husticia, y mesora nan a wante y pone boei na su mannan.

Nan a pone sinta abao wardando Vehiculo di Transporte, cu a hibe Warda di Polis pa asina e ta na disponibilidad di Atraco Team. Tambe a pone Team Forensico di BFTO na altura di e caso aki.

Vocero di Polis a confirma, cu e atracador a logra bay cu un suma di como 500 Florin. Pero su momento di gloria no a dura hopi, danki na e bon trabao di Polis, y tambe na e fabuloso descripcion cu a wordo duna. Esey ta importante den casonan asina, pa bo no bay den panico y mas bien cuminsa nota descripcion preciso di e delincuente.

Polis awor ta bay investiga, si acaso e persona anti-social aki ta envolvi den mas caso di atraco of no.

Tambe ta bay check e caso di e Scooter, si acaso e por ta complice of ta djis pa casualidad el a dicidi na huy pa Polis.

Cuerpo Policial ta sigui pidi esnan cu sa algo, of a mira algo, pa bo yama Tipline di Polis na 111-41, y corda cu bo por keda anonimo.