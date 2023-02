Polis investigando caso di Wild West registra riba caminda grandi di Noord

The content originally appeared on: Diario

Accident intencional cu tiramento a produci 4 herido

ORANJESTAD (AAN): Polis hunto cu Ministerio Publico ta hibando un investigacion grandi di un suceso registra Diadomingo mainta trempan riba caminda di Caya Frans Figaroa, net na e rand di Kinderhuis Imelda Hof y Santana Catolico di Noord.

Un persecusion a-la Wild West tabata tumando lugar riba e caminda ey entre dos auto compacto, uno color preto y e otro color shinishi. Nan tabata persigui otro, pero no djis pa pret… sino cu meta di causa daño y hasta trata di mata otro. Esey a keda comproba debi cu tabatin bashamento di tiro tambe.

E careda di bina aki a caba ora cu e dos autonan aki a dal den otro, keda destrui y den esaki a ranca un palo di luz kibra tambe. Esaki ta net 90 meter pazuid di entrada pa bay Misa di Noord.

Bon mes cu Diadomingo mainta trafico ta casi no-existente banda di 6’or di mainta.

Den e impacto, algun persona a resulta herida di e accident. Pero asina mes nana core baha, pasobra aki atrobe a sigui cu losmento di tiro.

Ocupantenan a core move den diferente direccion pa evita di sigui haya bala, y tin indicacion cu algun di nan a core bay direccion zuid pa Boegoeroei.

E prome yamadanan: Diadomingo e prome yamadanan cu a drenta na Polis ta menciona asunto di accident basta pisa na Kinderhuis Imelda Hof. Sinembargo ora cu Polis a yega, enberdad a haya dos auto basta kibra, pero no tabatin ningun hende presente. Aki a bin nota cu tin varios mancha di sanger na e auto. Un auto tabata perfora pa bala, y a nota cu tin como 4 huls mey-mey di caminda, y algun mas riba acera.

Polis a compronde mesora cu aki no ta trata di un accident simple, y a core pidi presencia di mas Polis, y tambe Recherche pa yuda sella e lugar. A core cera e pida caminda.

Como cu e palo di luz tabata colga riba e autonan, Polis no por a riesga di traha y investiga bao di dje, y pesey a pidi presencia di NV Elmar. Sinembargo como cu ta trata di un escena di crimen, a pidi e compania pa djis desconecta electricidad mientras cu ta sigui investiga. Ora di caba, nan por drenta pa kita e palo di luz, y despues pone un nobo, pa conecta waya di coriente, y despues CableTV tambe por rek wayanan di nan.

Cuatro herido na Hospital: Despues di un rato, autoridad a haya sa cu cuatro persona di e accident aki a presenta na Servicio di Emergencia na Hospital. Autoridad a bay eynan pa check e situacion, y aki a bin haya sa cu dos di e heridonan aki tin impacto di bala na nan curpa tambe.

Autoridad hudicial cu a bay Hospital, rapidamente a bin haya sa cu ta trata aki di integrantenan di Gang di Dakota vs. Gang di Madiki cu tabata envolvi.

Di aki awor e investigacion a start, y a bay check declaracion di varios persona, y haci uso di posible video di Security Cameras cu lo por a capta di e suceso aki.

Como cu esnan envolvi posiblemente a declara cu nan a zwaai e armanan den mondi cerca di Kinderhuis Imelda Hof, mesora Polisnan di Noord a dicidi pa bay ehecuta un ‘sweep’ di e area, pasobra no ta prudente ni responsable pa laga cualkier persona of mucha bin topa cu e armanan aki sea den tereno di Imelda Hof, of den e mondi pabao di caminda como 130 meter mas pazuid, of e area net pazuid di e Kapel di Bethania.

Recherche di Noord a tuma e caso serio aki, y ta dedicando tur nan atencion riba dje, y a ricibi sosten di Oficialnan Forensico di BFTO.

E wega di play gangster y tira otro, kizas ta divertido den un videogame unda na final bo ta primi boton di ‘RESET’ y tur cos ta bek na ordo. Pero den bida real, e wega di gangster no ta conta cu un boton di ‘reset’. Consecuencianan mahos so e tin na final, e.o. bo ta keda cera pa hopi tempo den prison, of lo bo keda dera den un graf of kelder sin cu bo por disfruta mas di bida.