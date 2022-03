Pluimveeboeren ernstig in de knel met voer

22/03/2022 20:03

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Ik denk dat het te maken heeft met een soyaprobleem, de oorlog en zo. Dat is wat ik heb begrepen. Ik hoop dat ik wat voer kan krijgen”, zegt kippenboer Robby die twintig zakken voer per week nodig heeft. Hij wacht in de vroege ochtend al enige tijd voor het veevoedersbedrijf Vitalo. En samen met hem nog tientallen andere pluimveehouders. Een klant die er al vanaf drie uur ‘s ochtends staat, zegt: “Jawel meneer, de gekte is al minstens twee weken aan de gang.” Er heerst of er dreigt schaarste van voer.

Auto’s, busjes en kleine bestelvrachtwagens staan her en der

geparkeerd. Van klanten die voer nodig hebben en geduldig wachten

in een lange rij. “Alleen de geregistreerden die een nummertje in

handen hebben, kunnen in aanmerking komen voor voer”, wordt er

medegedeeld bij het opengaan door een vertegenwoordiger van

Vitalo “Excuses voor het ongerief, maar we kunnen niet verkopen wat

we niet meer in huis hebben.” De krant heeft meerdere malen

tevergeefs getracht tekst en uitleg te krijgen van het bedrijf.

Julio Bhikharie, directeur van NV Veevoer Fabriek Suriname

(Vesu), weet te vertellen dat er uitdagingen zijn met de

grondstoffentoevoer vanuit de Verenigde Staten. Eerder dit jaar

kregen daar alleen grotere graanschepen de voorkeur om te laden.

“Dit had te maken met een storm in de VS”, aldus Bhikharie.”

Kleinere graanschepen voor de regio moesten in de wacht.

De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Ukraine voor de

veevoedersector zijn vooral enorme prijsstijgingen en fluctuaties,

aldus Bhikharie. De Vesu-directeur verwacht op de korte termijn

vooralsnog geen beschikbaarheidsproblemen. “Maar we zullen naar

verwachting wel te maken krijgen met blijvende

prijsstijgingen.”

