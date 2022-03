Player of the Week Kensmil leidt SFA naar WAC-titel

06/03/2022 18:58

Staf en spelers van SFA nadat zaterdagavond het reguliere seizoen als kampioen werd afgesloten.



PARAMARIBO –

Gavin Kensmil heeft een dubbelslag geslagen in de NCAA Division I. Niet alleen leidde hij de Stephen F. Austin State University met de tiende overwinning op rij naar het ‘regular season’-kampioenschap van de Western Athletic Conference (WAC), de Surinaamse basketballer werd ook uitgeroepen tot WAC Player of the Week.

De prestatie kreeg zaterdagavond extra glans door de

uitzonderlijke prestatie van Kensmil. Hij was dominant in de bucket

en scoorde al zijn dertien veldbaskets. Met zijn perfecte avond

(100 procent field goal) evenaarde hij het schoolrecord, maar werd

hij ook pas de eerste SFA-speler die dertien baskets maakte zonder

te missen.

Die prestatie ging niet voorbij aan de WAC, die zondag

bekendmaakte dat de Surinamer is uitgeroepen tot WAC Player of the

Week. “Kensmil, a senior forward from Paramaribo, Suriname, put

up two stellar performances to help the ‘Jacks push their win

streak to 10 games while clinching a share of the WAC regular

season title“, schreef de conference.

Een trotse Gavin Kensmil met het kampioensnet om zijn hals

nadat SFA het regulier seizoen als nummer 1 afsloot.

Genoemd werden zijn prestatie woensdag tegen New Mexico State

(73-71) toen hij vijftien punten, zes rebounds, drie assists en

drie steals had en zaterdag toen hij al zijn dertien baskets

scoorde, zeven vrije worpen benutte en negen rebounds had in de

93-63 overwinning op UT Rio Grande Valley.

Door de laatste wedstrijd te winnen, behaalde SFA haar eerste

titel in de WAC. The Lumberjacks maken hun debuut in deze

conference. Voor de school de dertigste keer dat een kampioenschap

werd behaald. SFA sluit het regulier seizoen af met een totale

winst-/verliesstaat van 22-8, inclusief 14-4 in de WAC.

The Lumberjacks maken zich nu klaar voor het Hercules Tires WAC

Basketball Tournament in Nevada, Las Vegas. Dinsdag wordt gestart

in de Michelob Ultra Arena. Vanaf woensdag worden de wedstrijden

gespeeld in de Orleans Arena. SFA is als derde geplaatst. New

Mexico State is de topgeplaatste en Seattle University is nummer

twee.

Gavin Kensmil werd door de WAC uitgeroepen tot ‘Player of

the Week’. Taran Armstrong van California Baptist University werd

‘Freshman of the Week’.







