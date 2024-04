Plataforma Nos Pais ta descubri cu Ministro Ursell Arends a gaña

The content originally appeared on: Diario

E mes a duna OK pa bolbe kima na Parkietenbos

ORANJESTAD (AAN): Siman a habri cu e reaccion di Plataforma Nos Pais, cu ta indica cu tin prueba palpabel cu Ministro Ursell Arends ta gaña.

“He himself a duna OK pa DOW bay bolbe kima den Open Air Burner na Parkietenbos,” ta e titulo di un boletin cu e Plataforma aki lidera pa ex-Ministro Otmar Oduber a emiti.

“Ta un berguenza y pio ainda un crimen loke Minister di Medio Ambiente y Integridad kier haci na ParkietenBos”, asina e ex minister di Medio Ambiente y vocero di Plataforma Nos Pais a denuncia e siman aki. Riba dje e ex mandatario a confronta e minister actual Ursell Arends cu un carta firma pa e propio señor Arends, unda ta contradeci e mandatario den su declaracionan y ta cuestiona severamente e integridad di e minister. (1). Ta bay gasta atrobe mas di 1 miyon Florin den un sistema cu no ta sirbi. (2). E sistema di Open Air Burner no ta compatible cu un medio ambiente sano. (3). DOW a keur af e sistema aki na 2018 y a constata cu NO tabata cumpli cu e bestek (condicionnan den e destaho cu a tuma lugar). (4). Pa falta di vision y determinacion pa procesa e “Hindervergunning” conforme sentencia di Juez, ainda e Incinerator cu SI ta cumpli cu normanan internacional no por worde reactiva. (5). Ta bay bolbe kima Sludge (pupu), Carcas (bestia nan morto) y desperdicio Medico den aire liber contra tur norma internacional. Ta di spera cu por para e locura aki y sino lo mester pone tur esnan envolvi den e decision descabeya aki, personalmente responsabel pa nan actuacion contra e derecho humano y salubridad di tur esnan den e bario di Simon Antonio, Bucuti, Parkietenbos y vecindario. “Ban tuma rienda back di nos Pais”.