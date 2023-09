Plan di DIP pa atende cu atrasonan den asunto di tereno ta den su fase final

The content originally appeared on: Diario

Segun Prome Minister:

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Evelyn Wever Croes a splica riba e desaroyonan rond di DIP (Departamento di Infrastructura y Planeamento) mirando cu tin hopi keho riba e tema di tereno comercial.

E mandatario a splica cu algun siman pasa debi na un investigacion interno, e director actual a wordo suspendi pa un temporada. Den e temporada ey a apunta e director suplente hunto cu un ‘klankbord groep’ consistiendo di directornan di otro departamentonan pa sostene e director interino den e proceso aki.

E tarea principal ta pa inventarisa cuanto peticion tin cu no a wordo atendi, cu a wordo atendi pero cu no a wordo finalisa ainda. Pa cu esaki tin diferente keho y filanan largo di hende cu ta acudi pa haci reclamo. Tin hopi hende cu ta bisa cu nan a haci un peticion hopi aña pasa y nan no a haya un contesta.

Otronan ta bisa cu nan no a haya un contesta of cu a paga caba y tin tres aña wardando e documento final. Kiermen, tin diferente problema cu mester wordo inventarisa.

E mandatario a pidi pa traha un plan pa wak con ta bay elimina tur e retrasonan. E retrasonan ta varia dependiendo di kico ta e peticionnan, a splica.

Hendenan cu a pidi pa traha cas, e atraso ta entre 7 y 8 aña y nan no a haya niun contesta. Pa loke ta proyectonan comercial, e atraso den den averahe 4 pa 5 aña. Tin hende cu nan erfpacht di 60 aña a vence y nan kier prolog’e. Normalmente e ta automatico. Nan kier prolog’e pasobra nan kier bende e cas, pero si e no ta prolonga ningun hende ta bay cumpra un cas cu su erfpacht a caba of cu ta bay vence, a remarca. Eseynan tambe tin un atraso grandi.

Minister Presidente a sigui bisa cu tin cosnan complica y cosnan cu ta simpel. Pero tin un atraso enorme.

Loke tur hende kier sa ta ki dia ta bay elimina e atrasonan aki, a expresa.

E plan aworaki ta den su fase final. Ta preparando pa hay’e den e dianan aki, a bisa.