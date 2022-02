Piraten slaan weer gewelddadig toe voor de kust

13/02/2022 05:59

Eliezer Pross

PARAMARIBO –

Zeepiraten hebben vrijdag naar verluidt tientallen vissers aan de Franse zijde voor de monding van de Marowijnerivier beroofd. Er wordt nog op officiele berichten gewacht, maar naar verluidt zijn vijftien boten aangevallen, wat betekent dat het om ruim zeventig slachtoffers gaat.

De daders hebben veel geweld gebruikt, waardoor een aantal van

de slachtoffers voor medische behandeling naar Frans-Guyana zijn

gegaan, inclusief twee met schotverwondingen. Er zijn vooralsnog

geen meldingen van doden. “Het Vissers Collectief in Suriname is

bezorgd over deze ontwikkeling. Ongeveer een maand geleden was er

al een beroving, en het gaat vermoedelijk om dezelfde bende die

heeft toegeslagen”, zegt Mark Lall, secretaris van het VC.

De slachtoffers zijn veelal uit Guyana. Maar het is volgens hem

niet uitgesloten dat er tussen hen ook slachtoffers uit Suriname

zijn. De daders hebben hoogstwaarschijnlijk vanuit Guyana

toegeslagen. “Ze mikken vaak op boten die illegaal vissen aan de

Franse kant, omdat ze weten dat die moeilijk ergens terecht kunnen

voor hulp”, weet Lall over hun tactiek. Er was voor het laatst in

april 2018 op zo een grote schaal geroofd op zee voor de Surinaamse

kust.

Toen werd een aantal vissers op gruwelijke wijze vermoord.

Sommige zijn nooit teruggevonden. Het ging om een slepende vete,

waarbij de daders wraak namen voor de liquidatie van een

booteigenaar in Suriname. “We hopen niet dat het geweld dit keer

overwaait naar Suriname en roepen de autoriteiten op om alert te

zijn om dat te voorkomen”, aldus Lall.







