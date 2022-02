Pinas Emanuel opent muzikaal jaar liefdevol in countrystijl

13/02/2022 15:01

-

Shanavon Arsomedjo

Pinas Emanuel opent zijn muzikaal jaar met een liefdesnummer, welke niet alleen op valentijn, maar elke dag goed van pas komt.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

It’s the season of love. En het zou Pinas Emanuel niet zijn als hij deze periode niet opluistert met een liefdesnummer. Onlangs bracht de artiest het nummer ‘Mi o tang lobi yu’ uit. Dit is tevens zijn allereerste single voor dit jaar. “Met dit nummer open ik mijn muzikaal jaar.”

Met het liefdesnummer beschrijft de zanger het gevoel dat

ontstaat wanneer je denkt aan de persoon van wie je houdt, maar

bovenal aan de liefde die zo iemand uitstraalt of aan jou geeft.

Hij belooft ook dat zijn liefde voor altijd zal blijven bestaan. De

artiest zegt dat het is geinspireerd door zijn fantasie. Met dit

lied wil hij mensen duidelijk maken dat de liefde leeft wanneer je

het koestert.

Het gaat over de vriendschap tussen een jongen en een meisje,

die bestaat sinds zij heel jong waren. Uiteindelijk is die

uitgegroeid tot een hartstochtelijke liefdesrelatie. Dit verhaal is

verbeeld in een videoclip waarin duidelijk is te merken hoe puur de

liefde is tussen hen en Pinas verwoordt dit als geen ander.

Hij is zeer comfortabel om zich te uiten in zijn moedertaal, het

Aucaans. Ook in dit nummer horen we deze mooie taal verwerkt met

Nederlandse teksten, die naadloos aan elkaar zijn geregen. De

artiest heeft de muzikale omlijsting samen gedaan met Asgar Koster

van Asko Productions. Het resultaat is een nummer in prachtige

countryachtige stijl, waarmee hij laat zien dat hij een veelzijdige

artiest is.







