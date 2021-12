Pigot verwacht reactie president op mishandeling journalist

15/12/2021 15:34



-

Ivan Cairo

Hesdy Pigot kijkt uit naar een statement van de president, een rectificatie van de vicepresident en excuses aan Jason Pinas.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

NPS-hoofdbestuurslid tevens lid van de Staatsraad, Hesdy Pigot, verwacht dat president Chandrikapersad Santokhi namens de regering uitkomt en de mishandeling van verslaggever Jason Pinas van de Ware Tijd dinsdag door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk scherp veroordeelt. Brunswijk lanceerde dinsdag een verbale aanval op Pinas die een foto maakte van ondersteuners van de vicepresident bij zijn auto die geparkeerd was bij De Nationale Assemblee. De tirade van de vicepresident was voor zijn beveiligers aanleiding om de verslaggever fysiek hard aan te pakken.

De woordvoerder van de vicepresident, Humphrey Dundas, stond er

met zijn neus bovenop en riep de beveiligers toe Pinas niet te

mishandelen. Naderhand vertelde Dundas in een interview met de

STVS dat vanwege weerspannigheid van de journalist hij

door de lijfwachten is mishandeld. “De mishandeling van Jason Pinas

en welke andere journalist dan ook keur ik af. Ik kijk in deze naar

de hoofdverantwoordelijke van de regering, de president, dat die

met een verklaring van afkeuring komt en corrigerend optreedt”,

zegt Pigot.

Hij neemt geen genoegen met de “ongeloofwaardige verklaring” die

Brunswijk over het incident dinsdagavond in het parlement heeft

gegeven. “Ik kijk dus uit naar een statement van de president, een

rectificatie van de vicepresident en excuses die hij aan Jason

Pinas aanbiedt”, zegt het Staatsraadslid. Pigot stelt verder dat de

Surinamse samenleving niet schouderophalend voorbij mag gaan aan

wat de verslaggever is overkomen. Zeker niet als president Santokhi

over deze kwestie niets zegt. “Als samenleving dienen we

gezamenlijk een ferm standunt in te nemen. Ik verwacht ook van alle

politieke partijen een afwijzing van wat zich heeft voorgedaan,

geen een uitgezonderd.”

De politicus vervolgt: “We moeten als samenleving bundelen. We

willen vrij zijn. We willen een vrije pers en wat is gebeurd is een

deuk voor het imago van ons land.” Hij is verder van oordeel dat

ook journalisten als collectief “stappen dienen te nemen” naar

aanleiding van het incident. De mishandeling van Pinas mag niet

zonder consequenties voor de betrokkenen blijven, vindt de

NPS-bestuurder.

Intussen zijn ook anderen uitgekomen met verklaringen over het

voorval bij De Naionale Assemblee, waaronder de

mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982. De stichting

noemt het incident een “aanslag op vrije meningsuiting”. Het is

voor haar “een onverkwikkelijke zaak dat veiligheidsmannen van de

vicepresident van ons land zich tegenover een journalist zo

gewelddadig opstellen”.

Pinas heeft een reputatie opgebouwd van een kritische journalist

die onomwonden vragen stelt aan hen die verantwoording aan het volk

verplicht zijn af te leggen, stelt de organisatie. Ze noemt wat

zich heeft voorgedaan “een afschuwelijke misdaad tegenover de

persoon en een gruwelijke schending van de vrije meningsuiting”.

“Een vrije en degelijke pers is essentieel voor een goed

functionerende democratie. Zonder vrije media kan de bevolking geen

geinformeerde keuze maken bij verkiezingen, kan ze niet toezien op

de politieke besluitvorming en is het onmogelijk om een rol te

spelen op het openbare forum”.

Volgens de mensenrechtenorganisatie is het van groot belang dat

de daders snel worden geidentificeerd en voor het gerecht gebracht.

Voorts wordt president Santokhi opgeroepen “dit gedrag tegen over

‘het geweten van het volk’ ten strengste af te keuren en namens de

regering verontschuldigingen aan de vereniging van journalisten in

het bijzonder en aan het Surinaamse volk als geheel aan te bieden

voor dit incident”.









Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina