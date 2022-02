Personen met gehoorbeperking getraind in hydrocultuur

01/02/2022 08:01

Leden van stichting Sudobe tijdens de training hydrocultuur van LVV. Foto: LVV

PARAMARIBO – Zeventien personen met een gehoorbeperking en aangesloten bij de Stichting Surinaamse Doven Belangen (Sudobe), hebben de ‘basistraining in hydrocultuur’ gevolgd op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Door zulke trainingen kunnen personen op de hoogte blijven van effectievere landbouwmethoden. “Dit zal ertoe leiden dat de agrarische sector naar grotere hoogten wordt getild”, meldt LVV in een persbericht. De deelnemers ontvingen na afloop een certificaat.

De training werd afgelopen zaterdag verzorgd door de afdeling Groenten Onderzoek van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Stichting Sudobe had via sociale media kennisgenomen van hydrocultuurtrainingen, waarna zij het ministerie benaderde met het verzoek deze aan hun leden te verzorgen.

Hydrocultuur is het kweken van planten slechts in water, waaraan noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd. Deze kweekwijze wordt steeds vaker toegepast. De training voor de leden van Sudobe bestond uit een theoretisch en een praktisch deel waarbij de zij zijn rondgeleid in de hydrocultuurplantenkas op het terrein van het departement.

De deelnemers hebben kennisgemaakt met de verschillende systemen, waardoor zij nu in staat zijn een onderscheid te maken tussen de gewassen en in welk hydrocultuursysteem deze het best geteeld kunnen worden. Verder is hen het belang van zaailingen, planten en onderhoud in hydrocultuur bijgebracht. De training moet een stimulans zijn voor personen zelf hun groenten te planten om zo te voorzien in de eigen behoeften. LVV ziet het als “een plicht om de gemeenschap door middel van kennisoverdracht te faciliteren”.

