Personeel SPSB boos om uitblijven verhoogde brandstoftoelage

Medewerkers van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn er niet over te spreken dat onder meer hun vervoerstoelage nog niet is verhoogd. Ze hebben daarom maandag het werk neergelegd. “De benzineprijs is in augustus verhoogd van SRD 7,52 naar SRD 11,03 en tot nu is onze toelage niet aangepast. Intussen is de brandstofprijs weer verhoogd en we kunnen de druk van de leden niet meer aan”, zegt Jagny Anderson, ondervoorzitter van de bond bij SPSB, tegen de Ware Tijd.

