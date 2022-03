Personeel legt Esther Stichting plat

03/03/2022 11:51

Marinio Balsemhof

Het personeel heeft zijn grieven op een doek opgetekend.

Foto: Marinio Balsemhof



PARAMARIBO –

“We gaan niets doen, alles is lamgelegd en alle afdelingen staken.” Het personeel van de Esther Stichting heeft donderdag uit onvrede over onder meer de behandeling waar het aan ten deel valt en uitblijven van diverse toelagen het werk neergelegd.

“Meneer, ik werk al 29 jaar hier. Nooit heb ik een gratificatie

gehad”, beweert een medewerkster. “Ook een aantal mensen hebben die

niet gehad. Kledingtoelage, wachttoelage krijgen we niet, je hebt

personeel dat niet wordt uitbetaald. De minister doet niets eraan”,

klaagt ze. Het personeel heeft de bond ingelicht en zegt de steun

van de vakorganisatie te genieten.

De vrouw beseft dat door dit actiemodel de inwoners van Esther

Stichting eronder lijden. “Deze mensen hebben hulp nodig. We hebben

ook een moeder en willen die mensen niet zo laten, omdat je maar

nooit weet waar je moeder terechtkomt. Dus we moeten voor die

mensen zorgen, maar wij zelf worden niet goed behandeld. Unu

weri! Het kan niet!”

De stiefmoederlijke behandeling beu, besloot het personeel de

boel lam te gooien. “We doen niets. De familie wordt gebeld om de

mensen te komen baden en zal ook moeten kijken hoe ze de mensen

eten gaan geven, want wij als personeel gaan niets meer doen. We

zijn moe. Er werken geen kleine kinderen hier.”

De situatie schetsend legt de medewerkster uit dat ze als

kledinggeld SRD 950 om SRD 750 ontvangen. “Volgende week moeten we

gekleed komen in een ander uniform. Een meterstof kost al SRD 50,

een stevige werkschoen SRD 600 en je hebt dan nog geen werktas

gekocht. Waar zijn we aantoe? Maar we moeten gekleed komen! De

minister doet niets voor de Esther Stichting!” De actie wordt pas

opgeven als er een oplossing komt.







