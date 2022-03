Personeel AZP wil uitbetaling volgens nieuwe loonreeks

17/03/2022 20:43

Aidy Pinas

Het personeel van het Academische Ziekenhuis wil uitsluitsel van de directie over de eigen loonreeks.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De maat is vol voor het personeel van het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het personeel heeft donderdag na een algemene leden vergadering een sit-down actie gevoerd. Hiermee wenst men een signaal te geven aan de directie van de zorginstelling. Het personeel eist namelijk dat ze aan het einde van deze maand wordt uitbetaald volgens de nieuwe loonreeks.

In de afgelopen periode heeft men samen met de directie gewerkt

aan een eigen loonreeks. Hierdoor stapt het personeel uit het

fiso-systeem. Op 9 maart is er hierover een schrijven gericht aan

de directie maar er is nog geen reactie ontvangen. Het personeel

wil duidelijkheid in deze kwestie.

Bondsvoorzitter Lloyd Pool, merkt op dat er een ultimatum is

gesteld aan de directie tot dinsdag. “Ik heb begrepen dat de

loonreeks is gestuurd naar de minister van Volksgezondheid. Ik weet

dus niet waar het vast is gelopen”, laat hij optekenen. Als de

directie tot uiterlijk dinsdag niets van zich laat horen zal de

bond met de leden in beraad gaan en vervolgacties uitzetten. De

bond heeft deze keer ondersteuning van de artsen die werkzaam zijn

in het ziekenhuis.

Donderdag heeft de bond met de artsen vergaderd. “Eigenlijk

hadden we gevraagd dat de nieuwe loonreeks vanaf januari zou worden

gehanteerd, maar later hebben we het gesteld op maart. We zijn al

maanden in overleg. Ik moet benadrukken dat het niet de bedoeling

van het personeel is om de samenleving te pesten met hun acties. We

kunnen niet langer blijven kijken hoe wij verzuipen”, aldus

Pool.







