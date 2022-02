Personanan deteni cu no ta compronde Hulandes ta worde procesa door di Fiscalnan Hulandes

The content originally appeared on: Diario

Ta haya e impresion cu Derecho di personan ta worde trapa

ORANJESTAD (AAN): A yega na conocemento di DIARIO cu tin un situacion hopi preocupante reinando den e proceso di detencion di persona(nan) caminda e detencion ta keda prolonga door di Fiscal di Ministerio Publico.

No ta haci uzo di traductor: Matutino DIARIO por a compronde cu na momento cu un persona worde deteni, despues di a pasa cerca un sub fiscal, kende ta un agente di Polis di un rango halto.

Durante di e proceso cu ta sigui e detenido ta worde treci dilanti di un Fiscal di Ministerio Publico. E problema ta sinta na e hecho cu varios di e Fiscalnan Hulandes, no ta papia nos idioma Papiamento. E detenido ta hay’e confronta cu un Fiscal cu ta papia Hulandes, un idioma cu varios di e detenidonan no ta no ta compronde of domina bon, te pa sa kico e Fiscal Hulandes ta papia/bisa.

E Fiscal ta splica pakico e persona ta worde deteni. Durante di e momento ey no tin un traductor pa traduci pa e persona deteni. Ta e abogado hopi biaha tin cu splica y hinca su mes den e rol di traductor, mientras su function ta pa asisti huridicamente y salvanguardia e derechonan di su cliente. Aki ta caminda cu mester tin un traductor di Ministerio Publico pa traduci pa e persona. Manera ya nos a trece dilanti, hopi biaha ta e abogado, di buena fe, tin di traduci pa e persona.

DIARIO ta dispone di informacion cu ta mustra cu esey no ta e trabao di e abogado, sino ta Ministerio Publico mester percura pa tin un traductor presente cu por traduci pa e persona. E abogado tey pa atende e persona riba e partinan di ley y no pa bay fungi como traductor. Esey ta un procedura cu na nos parecer no ta corecto. Ministerio Publico mester percura pa tin traductor(nan) cu ta haci e trabao ey mescos cu Corte di Husticia tin traductornan durante e casonan.

Por a compronde cu Corte, tin traductor presente pa traduci pa Fiscal, kico ta worde papia na Papiamento pasobra mayoria di vez e Hues Comisario ta un Arubiano. Tambe ta traduci loke e Fiscal ta bisa na Hulandes pa e detenido of e sospechoso durante un caso penal. E traductornan e momento ey ta traduci pa e persona deteni. Sea na Papiamento of Spaño of Ingles of un idioma asina yama ‘exotico’.

Ta despues di 8 dia o sea despues di 10 dia en total, e ora ey e persona(nan) ta bolbe presenta dilanti Hues Comisario.

E ora ey ta un traductor di Corte ta haci e trabao di traduci. E ora ey Hues Comisario ta evalua e caso y e ta dicidi si ta bolbe prolonga of si ta laga e persona(nan) den libertad.

E hecho cu Ministerio Publico no ta percura pa un traductor, esaki ta worde considera di ta trapa riba derecho di e persona(nan) mirando cu tambe ariba nivel Europeo esaki ta poni den articulo 5 y 6 di EVRM. Ta asina cu na Aruba, hopi di e Huesnan di Hulanda cu ta bin traha, tin di percura pa nan sigui lesnan di Papiamento. Por a compronde cu esey ta un condicion pa bin traha na Aruba. Pakico e hopi di Fiscalnan di Hulanda no ta haci esaki tambe?

E fin di siman aki tin e parada nacional di luz. Ministerio Publico a anuncia caba cu ta bay listra hendenan. Ta di spera cu Ministerio Publico ta percura pa tin un traductor of un Fiscal cu ta papia Papiamento pa asina tur persona

deteni ta haya e proceso cu e merece di haya

.