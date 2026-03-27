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Personal di KIA ta sigui cumpli cu nan responsabilidad den un ambiente insigur

27 March 2026
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Minister Dowers tin atencion pa e situacion na KIA

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs merdia, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a haci un bishita na Instituto Coreccional Aruba (KIA) pa reuni cu cuidadonan di preso y scucha directamente nan preocupacionnan.

Segun e cuidadonan di preso, pa basta aña nan a sinti cu Gobierno a lubida riba nan, aunke nan ta cumpli cu un tarea esencial y peligroso den nos sistema di husticia. Durante e reunion, e empleadonan a expresa nan preocupacionnan abiertamente y despues nan a haci un recorido hunto cu e Minister den diferente area di KIA.

Durante e bishita, Minister Dowers a haya un bista cla di e estado di deterioro preocupante di e facilidad coreccional. E condicionnan actual ta afecta directamente e siguridad tanto di e personal cu ta traha eyden como di esnan cu ta cera den KIA. E situacion ta alarmante y Minister tin atencion pa esaki.

Mirando e estado deplorabel di KIA, Minister di Husticia ta sondeando activamente e posibilidad pa construi un facilidad coreccional completamente nobo, moderno y structural, cu ta cumpli cu tratadonan internacional riba derechonan humano y normanan di siguridad. Sin embargo, un proyecto di tal magnitud ta rekeri tempo y planificacion, y lo dura varios aña pa realisa.

Mientrastanto, e realidad ta cu e personal di KIA mester sigui cumpli cu nan responsabilidad den un ambiente insigur. Minister Dowers a haci e compromiso di lo analisa tur e retonan presenta tanto riba nivel profesional como institucional, y identifica solucionnan sostenibel pa reduci presion riba siguridad y fortifica e sistema.

 

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