Persecusion na Ponton pa gara homber cu a maltrata y despues secuestra su ex-pareha

ORANJESTAD (AAN): Tabata Dialuna 31 di Januari 2022, cu DIARIO a publica un indicacion nobo di Procurador General di Aruba,

cu ta treciendo cambio den e forma cu Polis y Recherche tin di atende casonan di agresion di pareha! Esey ta cu Polis tin di detene mesora e agresor, hasta si acaso e dama no entrega keho.

Pero ta parce cu dos siman despues, esta Diamars 15 di Februari den oranan di atardi, ya caba e indicacion nobo aki di Procurador General mr. Bote ter Steege no ta valido mas?

Pasobra Diamars atardi un caso di maltrato severo a wordo raporta na Paradijswijk. Un homber a maltrata su ex-pareha na un forma brutal y severo. Na final testigonan a mira con e homber a pusha y hinca e pober dama contra su boluntad den un Suzuki Swift color blanco, y a primi trot y desaparece di e lugar rumbo pariba.

Mesora yamadanan a cuminza drenta na Polis pa raporta loke a socede, y cu e homber a baha na awa cu e muher mal herida den un Suzuki Swift blanco cu number A-63980.

Inmediatamente unidadnan di Polis di Playa, hunto cu Polis di Bario, y tambe unidad di Polis di Noord a subi caya pa yuda busca. Esey tabata alrededor di 5’or di atardi net durante ‘rush hour’.

A bin detecta e Suzuki Swift blanco aki riba caminda di Playa pa Ponton, ta yegando rotonde di Watty Vos Boulevard.

Polisnan a drenta den accion y a logra di blokea e auto aki. Unidadnan di Polis a yega for di tur skina, y asina a bin haya e homber y na banda e dama cu cara herida. Polisnan a core baha e dama y a bay pone sinta den unidad di Polis. E homber a keda den e auto, mientras Polis ta papiando cune.

E homber tabata bisa cu e no a comete maltrato. Pero e curpa di e muher ta mustra di tin basta golpi. A core pidi yudanza di Ambulans pa atende cu su multiple heridanan.

Pa Polis su sorpresa, aparentemente e dama no kier entrega keho di maltrato. Y como cu Polis no a aplica e ‘indicacion’ di Ministerio Publico: “Semper e agresor tin di wordo deteni mesora y encarcela, den casonan di violencia relacional unda Polis mester a inverveni. Esaki ta conta tambe pa casonan unda e victima no kier duna keho, of despues e ta kita e denuncia. Den principio, un funcionario mes ambtshalve por haci persecusion.”

Pues e homber a keda liber! Sinembargo debi cu e no tabatin rijbewijs den su poder, el a wordo deteni pasobra a viola Ley di Trafico. Su vehiculo a wordo confisca. Despues di tur esaki, trafico a habri bek y e camindanan blokea pa varios cien meter leu por a cuminza move atrobe.

Ban mira si acaso Ministerio Publico lo cambia e acusacion den e caso aki.