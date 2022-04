Pero no tin un registro di cuanto mucha na Aruba ta haye pa tin un support

The content originally appeared on: Diario

Dr. Wilmer Salazar: “Ideal lo tabata tin e vacuna anti rotavirus”:

ORANJESTAD (AAN) — Encuanto e gastroenteritis cu ta wordo diagnostica como Rotavirus, den entrevista cu DIARIO, Docter Wilmer Salazar, Consehero Medico di DVG, a splica cu esaki ta hopi frecuente cerca muchanan menor di cinco aña. E ta basta frecuente mas tanto den mucha menor di dos aña.

Dr. Salazar a menciona e siguiente sintomanan: diarea likido (awa-awa), keintura halto, y como complicacion ta bin deshidratacion y algun otro efecto riba salud, cu tin biaha ta rekeri di hospitalizacion pa wordo re-hidrata, baha e keintura, etc.

“E rotavirus ta un virus cu ta wordo transmiti facilmente via awa, cuminda, contacto fisico cu ta contamina, tambe man, af, etc. E ta frecuente den crèche y otro partinan tambe, pero mas tanto den crèche” Salazar a señala.

E tratamento ta mas tanto basico: vigila hidratacion, si e mucha tin cambio di comportacion (iritable) pero tambe e ta sosode cu personanan adulto cu ta presenta hypotension, no ta coordina, y mester tin hopi cuidao cu esey.

Dr. Salazar a reitera cu e rotavirus ta mas frecuente cerca mucha y ta existi un vacuna, pero na Aruba no tin datonan di cuadronan di gastroenteritis den muchanan menor di cinco aña. No tin un registro y esaki ta situacionnan cu semper ta wordo confronta.

“Si nos lo tabata tin un registro y por a haya sa cuanto caso di gastroenteritis ta existi, si nos lo a conoce su causanan, por ehemplo si ta rotavirus, lo a wak si ta posible pa introduci e vacuna di rotavirus den mucha menor di dos of cinco aña. Ideal lo tabata pa introduci e vacuna, pero mester tin un support y esaki ta cuanto caso di gastroenteritis menor di 2 of 5 aña ta existi na Aruba, pa por papia of mantene un support pa mira si ya ta tempo pa aplica e vacuna” Dr. Wilmer Salazar a indica.

Dr. Salazar a splica cu gastroenteritis ta un indicador hopi importante di e sistemanan di desaroyo di un pais.

E ta un indicador di e estado di higiene, pasobra entre mas higiene e persona tin, sea den e awa, cuminda, den su aspecto individual y den e parti communal, etc., su estado di salud ta mas superior y ta considera como un pais di desaroyo.

No obstante e casonan di rotavirus, na Aruba e awa potable ta extraordinario, un di e miho awanan cu tin y esey semper dr. Salazar ta bisa y afirma.

“Pesey mi no ta kere cu ta e awa cu ta causando casonan di rotavirus den e poblacion. Mi no sa enberdad cuanto caso tin, nos no tin ningun informacion di Hospital, of di docter di cas, etc. Lo mester puntra Epidemiologia of e Departamento di Malesa Contagioso, nan ta esnan cu ta hiba e maneho aki, pa por bisa cu propiedad si ta bal la pena pa introduci e vacuna rotavirus, of si no ta asina pasobra e cantidad di casonan no ta asina spera. E ta un mecanismo epidemiologico cu ta wordo utiliza pa establece norma, regulacionnan of planea accionnan”, docter Salazar a reitera.