Permanente expo Peerke Donders in Kerkelijk Museum

30/01/2022 00:00 – Tascha Aveloo

Het Kerkelijk Museum in Paramaribo. Foto: www.bisdomparamaribo.org

PARAMARIBO – Sinds vrijdag is er in het Kerkelijk Museum een expositie gewijd aan Petrus Norbertus Donders, ook wel Peerke Donders. Deze geestelijke van de rooms-katholieke kerk die als missionaris werkzaam was in Suriname werd bekend als ‘Apostel der Melaatsen en Indianen’. In 1982 werd hij zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.

Er was reeds een expositie aan hem gewijd echter is deze verhuisd naar de bedevaartsplaats Batavia. Bisschop Karel Choennie werd zich ervan bewust dat veel mensen vanwege Covid-19, maar ook vanwege de lange reistijd wellicht niet naar Batavia wilden afreizen. Daarom is besloten deze nieuwe expositie op te zetten.

Er is ook een app gelanceerd om datgene wat te zien is meer onder de aandacht te brengen en om meer achtergrondinformatie te lezen. Als deel van de expo zijn er ook nieuwe glas-in-loodramen met daarin de beeltenis van Peerke Donders in het Surinaamse oerwoud waar hij zijn leven heeft gegeven aan armen en zieken, die de maatschappij had verstoten.

“Hij leed ook enorm onder wat hij zag bij de tot slaaf gemaakten. Hij werd door de plantage-eigenaren daarom geweerd. Pater Donders zei weleens ‘als jullie deze mensen die jullie tot slaaf hebben gemaakt behandelen zoals jullie huisdieren en lastdieren in Europa behandelen zouden ze het nog veel beter hebben. Hij sprak vaker zijn afschuw uit over de slavernij omdat hij tot slaaf gemaakten zag als mensen, niet als eigendom of dieren”, aldus bisschop Choennie.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina