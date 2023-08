Pensionadonan no por sigui wordo suta y castiga mas

The content originally appeared on: Diario

​

Ex Minister Otmar Oduber:



Nan merece alivio y un miho bida!

ORANJESTAD (AAN): “E situacion di nos grandinan ta di preocupa. Na Aruba nos tin entre 23 pa 25 mil pensionado cu ta casi 20% di nos comunidad cu ta biba di nan pension. E realidad ta cu e situacion di nos pensionadonan no ta bon, por cera wowo pa nan situacion, pero di otro banda ta creando un problema enorme den nos comunidad”, asina ex minister Otmar Oduber a expresa.

Un 60 % cu ta mas of menos un 15 mil pensionado na Aruba no ta haya mas cu 900 florin di entrada pa luna. Nos mester para keto un rato y realisa cu ta imposibel pa un hende comun y coriente por biba cu e suma aki, corda pa e pensionado cu lo mester biba full un luna cu ne. Esaki sigur ta di preocupa. Pero ken realmente ta preocupa cu esaki ? Ken den Parlamento ta haciendo pregunta riba esaki ?

PROMESANAN FALSO NO POR SIGUI

Lamentablemente no ta mira cu ningun politico activo den parlamento a lanta para pa cu e puntonan aki, pero si ta constata cu a lanta un ministerio di hende nan grandi cu yama “ouderenzorg” cu a keda lanta dos aña pasa, pero cu te dia di awe no a trece ningun alivio structural pa e grupo grandi aki di nos pensionadonan.

Si ta constata di otro banda un discusion andando cu e unico organisacion cu ta atende cu e cuido di nos grandinan esta SABA, mientras nos tin un problema enorme cu tin di haber cu e hecho cu no tin unda nos grandinan lo tin cu bai keda na momento cu nan no por cuida nan mes mas. Actualmente tin un lista largo di personanan cu ta warda y cu nan no por cuida nan mes y cu tampoco nan no tin famia den un posicion pa encarga nan mes cu e tarea aki.

Actualmente nos pensionadonan ta wordo castiga riba tur nivel unda cu nan ta paga practicamente 100% na contribucion di prima nan. Nos grandinan ta paga en averahe di 5 pa 10 biaha mas hopi na prima di AZV cu un propio miembro di parlamento ta paga. Esaki ta un situacion fundamentalmente robes cu existi pa añas caba y cu ta ora pa cambia.

Atrobe no ta mira cu ningun hende ta papiando riba esaki. Priminti atrobe pa subi e uitkering di pension sin tin e fondonan ta un falsedad. Ta netamente e maneho aki di ad hoc hisa uitkering nan sin tin esaki presupuesta tin Aruba unda nos ta awe den e discuccion nan andando pa cu nos finanzas publico, RAFT y Hulanda.