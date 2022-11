Pensionadonan cu ta ricibi SVB pensioen di Corsow den lucha  pa recobra e recorte di 10 % y e gratificacion di December

The content originally appeared on: Diario

Un apelacion na parlamentarionan, gobierno y SVb Corsow pa reconsidera

Un cantidad di 254 pensionado cu ta ricibi un pensioen di SVb Corsow, a registra pa participa den un caso contra SVb. Na 2017 pa medio di un ley, SVb Corsow a dicidi unilateralmente di kita 10 % for di e pensioen. Na mes momento a kita e gratificacion cu den e temponan aki den luna di December nan tabata ricibi. Pensionadonan ta considera e ley dicriminatorio.

No tin ningun parlamentario cu por sali na defensa di e pensionado? No por lanta un comision di investigacion parlamentario na Corsow? Un solucion por ta pa declara e puntonan discriminatorio den e ley “no aplicabel”. Esaki ta urgente pasobra aworaki e porta ta hancho habri pa mas recorte. Uno, pasobra SVB no a logra e meta original. Y na di dos lugar pasobra den e ley di initiativa original ta 30% nan tabata kier a corta. Esnan cu ta biba afor aworaki ta un proyectil facil. (lesa facil pa tira atraco riba dje). No mucho tempo pasá na Hulanda gobierno mester a bai cas despues di un rapport di un comision parlamentario. Nan a jama e rapport “ongekend onrecht”. Esaki dor di un continuo inhusticia despues di varios aña. Serca nos aki un grupo ta gana nan caso y haña nan derecho y otro grupo di mesun categoria ta keda exclui djis pasobra nan a haci uso di nan libertad di escohencia di residencia.

Declara e puntonan discriminatorio den e ley no aplicabel ta juda e pensionado inmensamente y lo ta un fabor grandi. E ta scapa e pensionado di mester cana un caminda largo di bai corte, cu tur gasto envolvi. Pa no papia mes di e tempo cu esaki ta tuma. Varios ta e pensionadonan cu ta teme cu pa ora nan haña nan derecho, ya nan no ta na bida mas. Pa tal motibo lo inclui den e apelacion, cu for di momento cu e caso cuminsa te na momento di veredicto, e pago cu e pensionado mester a ricibi y cu a keda retene for di 2017, dado caso e no ta na bida mas, esaki lo bai sea pa su herederonan of den un fondo di solidaridad cu un destino pa combati pobresa.

Esnan cu tabata forma parti di e islanan di Antiyas tambe a haña e recorte y a protesta contra e inhusticia. Dia 21 di maart 2021 Corte Superior a didici cu SVB Corsow mester debolbe e recorte di 10 % y e gratificacion di December cu forsa retroactivo for di momento cu a cuminsa kita esaki. Pero den e veredicto esaki a conta solamente pa esnan cu ta biba na e islanan BES y of St. Maarten. E motibo ta cu e ley a keda trahá, cu meta pa economisa den e fondo di SVb y exclui esnan cu no ta biba na Corsow of Antiyas di cinco. Pa bin na remarca di e pensioen completo:

Bo mester tabata biba na Antiyas di cinco prome cu 2010;

Bo mester tabata biba na Antiyas di 5 riba dia 29 di juli 2016;

Bo mester a keda biba riba un di e islanan Boneiro, St. Maarten, Saba of St. Eustatius.

Asina nan kier a exclui algun pensionado for di e fondo pa baha gasto. Pero Corte Superior a mustra SVB riba nan inhusticia. Lamentablemente pa motibo di e manera cu e ley ta hinca den otro esnan cu ta biba na Aruba, Surnam, Canada, Hulanda of qualkier otro parti di mundo a keda excluí. E ley no ta cumpli cu principionan di igualdad. E ta discriminatorio pasobra ta trata hende den forma desigual. Tur a paga e mesun prima y tin e mesun derecho. Si esnan cu ta biba na Antiyas di cinco segun Huez tin derecho riba e pago completo, igual mester conta pa esnan cu no ta biba eynan. E ley ta inadecua y contra derechonan humano internacional.Tin un protocol internacional cu ta bisa cu no ta permiti pa discrimina otro. Cualkier hoben di seis aña por afirma esey.

Tempo cu e pensionado tabata paga prima a confronta caba varios aumento di prima. Nan a paga esaki. Pa awor corta den loke nan mester haña ta incompendibel. Ta legalisa discriminacion contra tanto e hulandes como e estranjero. No tanto contra e nacionalidad di hende sino contra e libertad di residencia.

Den nan consejo na gobierno di Corsow Sociaal Economische Raad (SER) ta scirbi cu nan no por a conclui cu si e ley pa corta a base di principio di teritorio tabata en contra di e protocol cu ta papia di discriminacion. Pasobra e motivacion di e ley no tabata formula na drechi. Tampoco SER no por a formula un bon idea di e necesidad di e medida pa corta. E loke SVb kier a logra economisa lo a wordo cargá dor di un parti chiquito di pensionado cu ta esnan cu no ta residencia na Corsow. Cu e veredicto di Huez e grupo for di cual ta ricibi e recorte a bira aún mas chiquito. Pues cu e ley SVb sigur no a logra su meta.

Cu e ley ainda na vigor SVb un ora pa otro por bin kita 20, 30% for di e pensionado cu no ta biba na e Antiyas di cinco di antes. Cu e caso e pensionado kier :

Reclama su derecho pa wordo trata husto i igual;

Evita cu SVb ta bolbe usa e pensiondao como objetivo facil y bolbe bin kita mas %.

Si, e ta un atraco pasobra e recorte ta un ladronicia den dia cla. Tin un dicho na Spaño ta bisa “los ladrones siempre buscan un objetivo facil”. Segun veredictonan internacional p.e. di Centrale Raad van Beroep di Hulanda, AOV ta cai bou di e termino “propiedad”. Y no por kita propiedad asina sin mas for di hende. Es mas e ley no ta cumpli cu e principio di proporcionalidad. Segun SER e loke SVB a haci no lo a trece mucho sen den lachi. Pa e individuo pensionado a cambio si, e loke a corta ta nifica hopi pe. Pa e por paga su remedinan caro, mantene un nivel di bida acceptabel, no cai den pobresa y ta participe den un seguridad social. E recorte no ta efectivo y SER a conseja gobierno pa nó aproba e medida aki. Gobierno no a sigi e consejo aki.

Te na momento cu kier a pidi e pensionado contribui como forma di solidaridad, por a haci esaki pa un periodo por ejempel di dos aña. E recorte no tin un termino fijo y e ta parse di ta definitivo. Di otro banda costo di bida ta sigi subi. Es mas no ta 10 % so SVB a kita. Na mes un momento pais Corsow a introduci impuesto riba e pensioen di manera cu ta mas cu 20% e pensionado a perde. Aruba tambe a pasa momentonan dificil, pero su SVb si no a haci mescos cu esnan cu ta haña SVB di Aruba y cu ta biba na Corsow. Aruba a respeta e derecho fundamental di libertad di residencia.

Tambe por considera e e hecho aki no democratico. E pensionado ta biba afor y no por duna su desaprobacion cu su voto y duna di conoce cu e ta contra e inhusticia aki.

Ta haci un apelacion na parlamentarionan, gobierno y SVb di Corsow pa mustra grandesa y accepta cu aki a comete un eror y cu ta dispuesto na corregi esaki. Por declara e articulonan di e ley no aplicabel, duna e pensionado loke e tin derecho riba dje como un accion di gracia. Di e manera aki por alivia y evita cu pensionadonan mester cana un caminda largo pa haña nan derecho.





Eric Illes MA