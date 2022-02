Pencak silat meer dan alleen een sport; een way of life

07/02/2022 18:01 – Ricky Wirjosentono

De open deur-dag voor pencak silat is afgelopen zaterdag redelijk goed bezocht. Jongeren en ouderen hebben de smaak te pakken. Foto: Ricky Wirjosentono

PARAMARIBO – Jeremiah Kensen (12) vond het spannend met de toestellen om te gaan en te leren welke oefeningen ermee gedaan kunnen worden. “Sommige waren wel moeilijk. Ik weet nu niet of ik mij ga inschrijven, maar ik vind het wel leuk om te leren over pencak silat.” De veertienjarige Kayli Setro zal wat ze heeft ervarenlaten bezinken en dan beslissen of ze zich zal inschrijven om aan de martial arts te doen. “Ik werd snel moe. Maar het is wel leuk. Bepaalde oefeningen zijn moeilijk, maar je moet genoeg trainen denk ik.”

Beide tieners behoorden tot de slechts een handvol mensen om precies te zijn zestien die zaterdag hebben deelgenomen aan de open deur-dag van sportschool Persaudaraan Pencak silat singa sakti. Maar door het enthousiasme van de aanwezigen, die zelf met de apparaten bezig mochten zijn, is sportschoolleider Randy van Zichem niet ontevreden. “Pencak silat is Surinaams en ik denk dat mensen uitkeken naar wat deze dag inhield. Zij die zijn gekomen zijn hun energie kwijtgeraakt op een positieve manier en dat gaan ze doorvertellen aan hun vrienden.”

Van Zichem gaat ervan uit dat zij met hun enthousiasme anderen zullen weten te interesseren om ook aan deze sport te beginnen. Ondersteund door zijn pupillen heeft hij uitgelegd wat pencak silat voor hem een way of life voor mensen in het algemeen kan betekenen. Het is belangrijk voor zelfverdediging, gezondheid, ademhaling, vasten, bewegen en zelfbeheersing. De lessen worden verzorgd in de zaal van Sportvereniging Voorwaarts aan de Voorwaartslaan met inachtneming van de mohana-regels en de protocollen van het ministerie van Volksgezondheid.

In de beginperiode van Covid heeft Van Zichem, gepromoveerd in 2015 op pencak silat, voornamelijk online lessen verzorgd. Bij versoepeling is dat ook in de open lucht gebeurd. “Zo ging het er aan toe. Toen mocht het weer en daarna weer niet en nu weer wel. Nu schijnt er een zekere stabiliteit in te komen van wat wel mag en daar maken wij gretig gebruik.”

Net als hij noemen sommige pupillen pencak silat a way of life, maar de meester gaat een stap verder en spreekt van een kennisbron. Zijn verklaring: “Omdat het alles in zich heeft dat bijdraagt aan de vorming van de mensen hun karakter, normen en waarden. Ik doe meer dan veertig jaar aan pencak silat, een sport die op verschillende manieren beoefend kan worden. Het hoeft niet alleen dat je een stootkussen nodig hebt, maar je kan ook ademhalingsoefeningen doen.”

Voor de mensen die moeite hebben met hun agressief gedrag wordt er een kanaal gecre?erd dat als uitlaatklep biedt. Agressie of een onprettig gevoel kan een uitweg vinden op een andere manier. “Ook leert men om wat niet thuis hoort in het lichaam weg te halen.” Pencak silat leeft in de harten van veel mensen, meent Van Zichem. “Maar ik denk dat Covid ervoor heeft gezorgd dat het op een laag pitje is te komen staan.

Aan de andere kant spelen ook misverstanden waren. Men is bezig om met elkaar een oplossing hiervoor te vinden.” Hoe kunnen wij een eenheid vormen. “Ik hoop dat ook anderer scholen een open deur dag organiseren om Pencak Silat aantrekkelijker te maken voor het publiek. Ik denk dat er nationale kampioenschappen gehouden moeten worden, want alleen op die manier kan worden meegedaan met internationale wedstrijden.”

