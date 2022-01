Sinds vrijdag is er in het Kerkelijk Museum een expositie gewijd aan Petrus Norbertus Donders, ook wel Peerke Donders. Deze geestelijke van de rooms-katholieke kerk die als missionaris werkzaam was in Suriname werd bekend als ‘Apostel der Melaatsen en Indianen’. In 1982 werd hij zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.