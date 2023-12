Pelicula considera amenaza pa turismo y seguridad di Aruba

The content originally appeared on: Diario

​

E parha cu ta pone e webonan di oro di Aruba y ciudadano na peliger

*Preocupacion serio entorno e impacto riba bienestar nacional

*Poblacion di Aruba a bay di acuerdo cu resultado di Invasion?

ORANJESTAD (AAN) — Aunke hopi bez ta wordo pretende cu no tin ningun ley cu por stop presentacionnan di texto y imagennan cu por ta peligroso of ofensivo, mundialmente tin areglonan legal pa produccionnan cu ta mishi directamente cu un persona of un pais y sigur si nan por tin resultado nacional of individual serio.

Ta cu preocupacion grandi un grupo cu ta crece diariamente na Aruba, ta en espera di un pelicula, cu segun informacionnan cu DIARIO a ricibi a base di publicacionnan internacional, for di fin di Maart 2024 lo wordo presenta na publico.

Ta trata aki di un pelicula basa riba ficcion, pues un situacion cu no ta existi, cu ta wordo produci actualmente cu filmacionnan cu ta presenta invasion di e islanan di Aruba y Curacao dor di un pais dictatorial den vecindario di e paisnan.

Producto di imaginacion ta presenta na mundo, uno di e factornan cu mas miedo ta crea rond mundo na e momentonan aki, cu ta e posibilidad pa un persona cu ta bishita un isla manera Aruba of Curacao por haya su mes hunto cu habitantenan di e pais, den un situacion di guera cu tur e resultadonan cu esaki ta encera.

DIARIO, cu conocemento directo di e produccionnan mundial cinematografico y industria internacional di turismo na e nivelnan cu a y ta marca historia, ta intensimente ocupa cu e buskeda di informacion tocante e forma cu tabata posibel pa Aruba por ta escenario di un pelicula cu por tin impacto directo pa un isla, pa su seguridad nacional y pa e efectonan grandi cu e lo por tin riba economia di un pais, cu ta depende di turismo como base di su economia.

No ta sin mas un compania productor di pelicula, por bini cu un obra riba mercado. Ta cuminsa cu e obra skirbi pa un produccion, cu mester di inversion enorme pa e por wordo carga mescos cu sistema gigante pa percura pa su produccion y pa su presentacion rond mundo.

Industria cinematografico no ta depende di un actor of actriz, pero di e historia basico cu e ta bay hiba, personal cualifica riba tur tereno pero peor ainda e parti legal cu mester wordo tuma na consideracion entre otro.

No ta sin mas na un pais cu un base legal, un persona por filma algo y bay traha placa cu e filmacion aki, cu por bira peligro grandi pa un comunidad pa e mensahe cu e ta hiba directamente pero tambe e impresion cu e ta crea pa e pais.

Aruba ta depende di turismo, cu ta e ramo di economia cu mester di un ambiente di trankilidad y di factornan positivo cu ta haci cu un turista ta gasta placa, cu sigur den e temponan moderno e mester spaar, pa bay gasta na un pais.

Con un beach cu ta afama rond mundo como un paraiso pa turista pa su clima pero tambe pa henter e ambiente, por wordo uza como un sitio den cual terorista ta actua, ta e pregunta grandi cu tin den e produccion di e pelicula di horor cu a haya e nomber di Invasion.

Den e pelicula horor ta bira rey ora Aruba y Curacao sin mas ta wordo ataca dor di un pais bisiña y Hulanda ta man na cabez.

E escenanan cu ta wordo produci ta bay completamente contra e concepto den cual Pueblo di Aruba ta hinca Miyones y Miyones pa economia di Aruba pone pan riba mesa pa medio di turismo cu mester di paz y trankilidad.

Sigur na 2023 publico rond mundo tin miedo di biaha pa cualkier pais caminda por wordo confronta cu violencia y guera, cu hustamente e turista kier evita durante su vacacion.

Poniendo un banda e efectonan turistico cu e por tin, mester bay na e exigencianan mundial di creacion di pelicula cu ta exigi pa tur persona, tur doño di propiedad cu ta wordo pone na peliger, a duna aprobacion pa nan persona of tereno wordo uza directamente of afecta indirectamente dor di un produccion cinematografico.

E parti legal di un produccion di un pelicula ta bon conoci pa DIARIO y preguntanan grandi ta surgi den henter e asunto aki.

E medio cu tin mas poder pa afecta mente di hende ta e medio visual sigur di pelicula.

Pues na e momentonan aki por considera e posibilidad cu terorismo ta ricibi un idea con por ataca y destrui Aruba.

E vista cu ta wordo crea di e playanan precioso di Aruba, di e barionan, pa no papia mes di e bida y propiedad di e Arubiano, ta exigi pa practicamente tur Arubiano directamente a duna nan aprobacion pa un produccion comercial cu ta bira fuente di entrada enorme pa esnan envolvi.

DIARIO lo lucha pa e bienestar di Aruba, tur Arubiano, tur empresa y trahador Arubano ya cu na e momentonan aki e informacionnan cu nos tin di e pelicula di horor, ta duna tur motibo pa teme pa resultadonan desastroso.