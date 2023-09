Paul Croes di AVP kier kibra ley pa e recobra su libertad mas tempran

The content originally appeared on: Diario

Secretaris General di MEP: Ki ehempel lo manda pa pueblo si laga Paul bay

ORANJESTAD (AAN): Secretaris General di MEP a tuma nota con Paul Croes for di prizon ta manda carta na tur instancia, alabes kier purba hunga cu sentimiento di pueblo pa crea simpatia pa e por sali mas tempran for di KIA.

Caso IBIS cu ex Minister Paul Croes di AVP como e “hoofdrol”:

Ta fresco den memoria di Pueblo di Aruba na momento cu Gabinete Mike Eman II a huramenta dia 30 di october 2013. Mike Eman despues di a gana eleccion na september 2009, pa prome biaha a laga Paul Croes y Juan David Irausquin (2) hoben prominente e tempo aya sin cartera di minister y ambos mester a bay Parlamento.

AVP tabatin basta problema interno alrespecto. Promesa sinembargo na e hobennan aki, cu e siguiente eleccion nan lo bira minister. Momento AVP a gana pa di dos biaha a tuma varios siman pa forma gobierno, como cu no tabatin un formula con pa Mike Eman complace cu Paul Croes y Juan David.

Asina Mike Eman a aumenta e cantidad di minister di 7 pa 9, unda Paul Croes y Juan David Irausquin a wordo acomoda. Paul a ricibi e carteranan di Asuntonan Social, Hubentud y Labor. Bon trabou y ainda falta a wordo aploca akinan. Prohibi pa lubida!

Paul Croes mesora a forma un banda criminal den su bureau:

A traves di su propio prima secretaria den bureau, hunto cu Capriles cu ta rond Paul su Fundacion Leadership & Excellence, Roque Aparicio amigo personal di Paul, chauffeur y un meneer di edad Juancho Filiciana e gang criminal aki tabata opera desde Cocolishi. Fiscal hasta a yama esaki un “ontheffingsfabriek”. Paul tabata ricibi hopi placa pa regla ”ontheffing” y permiso y tabata abusa di e Chinesnan cu a paga nan mes “blauw” pa fabor politico.

Chinesnan a basha abou riba Paul:

Recherche y RST Team a drenta cas di Paul. Loke Paul no tabata sa cu nan a “wire” su cas y su auto pa asina por a tap tur combersacion. Paul banda di tabata ricibi hopi cash via Juancho Filiciana pa cada “ontheffing” y pa cu tramite di permiso tabata laga su chauffeur Roque Aparicio bay Chinesnan cu tin permisonan den tramite y exigi nan caha di cerbes, boter di whiskey y otro productonan. Investigacion a mustra cu Paul mes algun diabierna ta sinta den auto pafo, mientras Roque ta baha bay paden busca esakinan.

Un Chines (Siem Mong) di Hong Kong di acuerdo cu fiscal a declara cu su so mester a regala Paul Croes 65 caha di cerbes, 10 boter di Old Parr, vodka y champagne pa saca un (1) permiso. Alabes el a declara cu december 2016 el a duna Paul riba hopi insistencia 50 bleki di tuna, 50 pak’i crab, 50 pak’i cabaron, 50 pak’i salmou 50 “bread spread”, 10 botr’i oleifi y 10 botr’i mayonaise. Nos por corda cu Paul tabata tin un “coffee house” y kisas ta pa bende esakinan eyden? Asina e banda criminal tabata funciona. Pagina 26 di e rekisitor di Fiscal a tap Paul papiando cu Roque Aparicio den auto para pafo di e supermercado Chines, Paul ta bisa Aparicio: “bo ta kere nos por dal e Chines abou $500 dollar cash awe?” Esaki ta graba y getap. Pues, asina malo e mente di e ex minister di AVP tabata pensa y traha como un banda mafioso. Prohibi pa lubida! Den e schrift cu Juancho Filiciana tabatin por a prueba cu Paul a ricibi rond 90 mil na cash for di Filiciana. Filiciana mes tabata skirbi e bedrag cu ta cobra pa “ontheffing” y permiso y un columna e cantidad cu ta bay pa Paul, mientras recherche ora a drenta cas di Filiciana a haya masha hopi envelop cu nomber di Paul Croes riba dje y e sumanan di 2000-2500-3000-3500 etc. Prohibi pa lubida!

Asina tin masha hopi berdad cu e investigacion aki a trece dilanti cu ta un berguensa con por sirbi pueblo di e manera aki. Secretario di Ministerraad e tempo aya na 2015 a hiba un combersacion cu Paul cu tin rumornan riba esaki, pero e tempo ey e placa tabata drenta mucho facil y Paul no a haci caso. Kisas ta bon pa por publica e rekisitor di 204 pagina pa pueblo mes lesa y por mira realidad ta kico a tuma luga paso awe hasta kier culpa gobierno di turno cu no kier laga Paul bay cas mas tempran. Manera semper a bisa esun cu faya sinta riba su blaar!

Nuebe (9) hues total a haya Paul Croes culpabel:

Na januari 2019 (1) hues a haya cu tin suficiente prueba y a condena Paul Croes. Paul na su turno a bay Hoger Beroep. Akinan 21 di october 2021 (3) hues tambe a haya Paul Croes culpabel y a condene na 3 aña y 8 luna di prizon, mientras Paul no por ocupa un funcion publico mas.

Paul a bay despues Hogeraad esta Cassatie na Hulanda unda (5) hues nobo 7 di februari 2023 a reconfirma e decision di Hoger Beroep y Paul e momento ey no tabatin mas caminda pa cana y mester a bay entrega su mes dentro di un siman na KIA. Awor Paul Croes kier bay cas tempran y ta skirbi carta pa tur hende cu tur storia pa tene compasion.

Ki signal husticia ta manda si cumpli cu Paul Croes su peticion como e tabata un ex minister di AVP? Ta obliga nos recorda pueblo di e echonan di Paul Croes kende ultimo simannan kier hunga sentimental pa asina recobra libertad prome cu december 2023.

Por a tuma nota cu Paul mester sinta 15 luna ainda prome cu e por recobra su libertad condicional esta momento e cumpli dos tercera parti di su castigo. Pakico mester kibra ley pa Paul? Nos deber pa conta tur banda di medaya y recorda pueblo di tur echo.