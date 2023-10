Patrick Paskel y Nelson Cabral De Andrade mester rectifica acusacionnan no funda contra Tjon

The content originally appeared on: Diario

​

Nan tambe mester cubri e gastonan di e caso…

*Hues ta mustra cu acusacionnan a tacha nomber di Tjon

ORANJESTAD (AAN): Diaranson den oranan di atardi, e sentencia di Hues di Corte di Husticia den e caso sumario cu Minister Rocco Tjon a cuminsa contra Patrick Paskel y Nelson Cabral de Andrade, a bira conoci.

TACHA BON NOMBER DI TJON

Hues den su evaluacion ta mustra cu e acusacionnan haci pa Paskel y Cabral de Andrade a tacha e nomber di Tjon personal y den su funcion como Minister. Hues ta haya cu Paskel y Cabral de Andrade no por a prueba locual nan ta acusa Tjon.





MESTER RECTIFICA

Hues su decision ta cu e ta ordena Paskel y Cabral de Andrade pa rectifica na Bo Guia 88.9 FM, riba facebook y You Tube di 24Ora.com di e programa Enfoke y sin duna ningun comentario. Hues a fiha un rectificacion cu ta bisa:

“Den e edicionnan di Enfoke di 1 Augustus 2023, 2 Augustus 2023, 3 Augustus 2023 y 7 Augustus 2023, transmiti riba via canal di radio “Bo Guia 88.9 FM” y comparti live ariba e pagina di Facebook y canal di You Tube di 24Ora.com, mi persona, Patrick Paskel y mi persona Nelson Cabral De Andrade, a publicamente haci algun declaracionnan c.q. acusacionnan serio den direccion di señor Rocco Tjon como persona y como Minister di Husticia y Asuntonan Social di Aruba, como señor Rocco Tjon como (inspector) di Polis lo tabata envolvi den un caso interno di Cuerpo Policial di Aruba unda cu e lo tabata envolvi den un caso interno di Cuerpo Policial di Aruba unda cu e lo a tuma placa pa informacion of pa cambia “processen-verbal” of rapport di Polis, pa cual motibo señor Rocco Tjon lo tabata aresta y a wordo scucha como sospechoso na Landsrecherche y e orden pa su detencion lo tabata cla. Por medio di esaki, Patrick Paskel y Nelson Cabral De Andrade, ta declara cu no tin prueba pa e declaracionnan c.q. acusacionnan ta berda y pesey e contenido di e declaracionnan c.q. acusacionnan ta innecesariamente ofensivo y insultante pa señor Rocco Tjon como persona y como minister”





DAÑO PER HUICIO

Hues a stipula tambe cu ademas di cubri e gastonan di e caso cu ta wordo calcula na 1250 florin, cu tanto Paskel como Cabral De Andrade lo mester paga 5000 florin pa cada dia cu keda sin publica e rectificacion, te un maximo di 75.000 florin.