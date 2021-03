Patiënten moeten flink bedrag neertellen voor niertransplantatie

Patiënten die een niertransplantatie willen ondergaan, zullen diep in de buidel moeten tasten. De geraamde kosten per transplantatie zijn 40.000 euro. Het diaspora medisch team dat speciaal hiervoor naar Suriname is afgereisd, stelt alvast 200.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag zouden slechts vijf personen kunnen worden geholpen, beaamt Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), tegenover de Ware Tijd. Maar er wordt gekeken om de operaties voor een veel lager bedrag uit te voeren. “Hierdoor zouden er meer transplantaties kunnen worden uitgevoerd met het diasporakapitaal”, redeneert de ziekenhuisdirecteur.