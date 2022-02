Passion Urbankawina brengt UK Afro Medley

25/02/2022 05:54

Shanavon Arsomedjo

Passion Urbankawina.



DEN HAAG –

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe afro en kauna samen klinken, hoeft dat nu niet meer. Luister naar de ‘UK Afro Medley part 2’ van Passion Urbankawina en je hebt het antwoord. De Surinaams Nederlandse band bracht onlangs deze medley uit. Op deze track laten de leden van de band horen dat afro makkelijk gegooid kan worden in een Surinaams jasje. Wat dit nummer uniek maakt, is niet alleen het feit dat afro en kauna samen worden gebracht, maar ook door er Sranantongo teksten in te verwerken.

Passion Urbankawina staat bekend om de Surinaamse vibe die zij

brengt met haar muziek. Dus ook al brengen zij een cover uit, je

zal er iets Surinaams in horen. Kan de muzikale begeleiding of de

Sranantongo teksten zijn die erin worden verwerkt. Ook deze keer

hebben de leden dat bewezen. Voor hen was het helemaal niet

moeilijk om deze fusion in elkaar te zetten. Het nummer klinkt heel

natuurlijk.

“Wie houdt er niet van Afrovibes. Het wordt overal beluisterd,

maar nu hebben wij er met urban kawina invloeden een Surinaamse

saus in gezet. Dus nog meer reden om er als Srananman naar te

luisteren”, zegt voorzanger Marchiano Marcus. De band heeft al

eerder een Afro medley uitgebracht. Deze komt voor op de ep ‘Baby

makin’ Music’ en op de live cd ‘Ladida’. Het sloeg zo goed aan, dat

de leden besloten nog een medley in elkaar te zetten.

“We hebben door de hele COVID-situatie lang stil gezeten en

vonden het slimmer om eerst iets uit te brengen dat bekend klinkt

in de oren. Dus zijn we gaan kijken naar wat nu relevant is en bij

ons past qua songs. Op basis daarvan hebben wij een muziekselectie

gemaakt,” aldus Marcus. Op deze medley komen de nummers ‘Essence’

van Wizkid, ‘Soundgasm’ van Rema en ‘Love Nwantiti’ van CKay

voor.

“Dit is het begin van iets moois”, zegt Marcus. “We hebben veel

muziek klaar liggen en zullen nog meer muziek maken.” Hij zegt dat

het volgend nummer dat de band gaat uitbrengen, een is met Kater

Karma. Ook is het de bedoeling om dit jaar ook een album uit te

brengen.

