‘Pasen, wat een bijzondere periode’

17/04/2022 14:09

INGEZONDEN –

De paasweek wordt weleens de lijdens- of bezinningsweek genoemd. Wat een vreugde voor de mens en in het bijzonder voor de Christenen. Een periode waarbij de grote daad van liefde van God voor de mensheid wordt herdacht. Vanwege deze verzoeningsdaad van liefde en opoffering van de Here Jezus met God de vader, is er geen afstand meer tussen God en de mens.

De week van Pasen is begonnen met Palmzondag (vreugdevolle

intocht) en daarna het lijden en sterven van de Here Jezus Christus

(kruisdood) en Zijn opstanding. Een week van dankbaarheid en genade

om ons te bezinnen over de liefde, de vrede en bovenal de vreugde

in ons hart, die deze periode met zich meebrengt.

De kruisdood van de Here brengt redding voor alle mensen en

verlossing van onszelf opdat wij dichter tot God kunnen komen. Wij

danken God voor de losprijs die Hij heeft betaald voor eenieder.

Hij gaf ons nadrukkelijk mee dat er een werelds systeem is waar wij

rekening mee moeten houden. Daarom zei Hij: ‘Mijn vrede geef Ik u,

Mijn vrede laat Ik u, niet zoals de wereld dat geeft maar zoals IK

dat geef’.

Vandaag, anno 2022 kunnen wij nog in dezelfde gezindheid van

Christus met elkaar leven vanwege het paas offer. Pasen heeft

bewerkstelligd dat wij goed, vriendelijk en geduldig kunnen zijn

voor onze medemens en hen dienen. De Here Jezus is het grootste

voorbeeld een dienstbare leider. “De Zoon des mensen is niet

gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te

geven als losprijs voor velen.” (Mattheus 20:28)

Crisis

Willen wij de mensheid adequaat dienen, zullen we de gezindheid

van de Here Jezus Christus aan de dag moeten leggen. Trouwens een

ander dienen is een nobele daad, laat het ook een nobel streven

zijn. Het enge eigen belang voorop stellen, creeert egoisme.

Inderdaad, we hebben een crisis door te maken en dat maakt dat men

gemakkelijk de weg met de minste weerstand wil kiezen:

easygoing or quick fix met alle gevolgen van dien.

Meestal wordt met crisis bedoeld een zware noodsituatie, waarbij

het functioneren van een stelsel of systeem ernstig verstoord

raakt. Continuiteit wordt geraakt of ernstig verstoord. Dat is heel

serieus, maar door oplossingsgericht denken en niet alleen maar

klagen kunnen we er samen uit komen. Het begint bij dienstbaarheid.

Kunnen we elkaar helpen door ons dienstbaar op te stellen? Dat

helpt de nood verlichten en elkaar versterken in onze samenleving

ongeacht kleur, geloofsovertuiging, ras of etniciteit.

Bezinnen

Wij Surinamers zijn een wijs en geduldig volk, laat dat gezegd

zijn. Laten wij ons bezinnen en weer goede keuzen maken. Volk van

Suriname ‘God verheff’ ons heerlijk land’ en vergeet niet ‘Recht en

waarheid maken vrij, al wat goed is te betrachten dat geeft aan ons

land waardij’. A20 en DOE vragen aan u, laten wij met vereende

krachten, ondanks alles wat wij te verduren hebben en wat er

gebeurt in het land en ook in de wereld, toch elkaar verdragen en

vergeven! Als het van u afhangt, houdt dan vrede met alle

mensen.

A20 en DOE zullen blijven strijden tegen het fundamenteel

onrecht dat ons volk vaak wordt aangedaan en de regering daarom

kritisch blijven volgen. Een oproep naar de regering is om de daad

bij het woord te voegen en te doen wat is beloofd en wel om een

voorbeeld te zijn in dienstbaarheid! U bent ten eerste ‘s

landsdienaren! Wees goed voor het volk en wees dienstbaar naar alle

gemeenschappen in ons land. Jaag het volk niet in verdrukking maar

zorg voor rust op een verantwoordelijke wijze. U regeert dus doe

dat feilloos en weet dat er altijd de goddelijke wijsheid is die u

kunt aanroepen als u daarin tekortschiet.

A20 en DOE wensen u allen een gezegend en vreugdevol Pasen toe!

(Wan tra fas de!)







