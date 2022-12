Partido ReD ta duda si MEP ta bay haci algo serio cu rapport di CAD

The content originally appeared on: Diario

Red Democratico/Rudy Lampe

ORANJESTAD (AAN): Segun Rudy Lampe di Red Democratico, MinPres a declara pa di tantisimo biaha na Parlamento cu ainda e rapport di CAD tocante Arubahuis y ex GevMin Besaril no ta cla, loke ta hopi straño. E punto importante toch no ta si e rapport ta cla of no, sino si MEP ta tuma na serio un rapport di CAD. Nos experiencia ta cu MEP no ta hasi nada cu un rapport di CAD.

Un di e motibonan cu ReD a lanta ta cu partidonan tradicional ta pone rapportnan di CAD of di ARA den lachi y nada ta wordo hasi cu nan. Ora ReD a drenta gobierno nos a cambia e dinamica aki. E momento cu nos a descubri irregularidadnan den e susbidio di SKOA, nos a encarga CAD cu un investigacion independiente y profesional. A pesar cu CAD ta onderbezet, den cuestion di luna rapport a keda cla. Pero mas importante ta cu nos a tuma diferente accion a base di e rapport di CAD, entre otro terugvordering di subsidie y bai Ministerio Publico. Nos partner den coalicion, MEP, a purba tur manera pa debilita of sconde e rapport aki di CAD.

MEP tin un pasado caba di no tuma na serio un rapport di CAD. Djis pa menciona otro ehempel. Ora mi tabata miembro di parlamento mi a pidi minister di finanzas di MEP, sr. Nilo Swaen, inzage den un rapport di CAD tocante DIP. Minister a nenga mi esei, y lider di fraccion di MEP a bisa mi bai huez pa haya e documento. Finalmente di un manera no oficial mi a wak e rapport aki di CAD fecha 15 di november di 2005. E rapport di CAD ta conclui cu e gasto di personal di DIP, e tempo ey e minister di DIP tabata Marisol Lopez Tromp, a surpasa e presupuesto aproba. CAD ta señala cu esaki ta en pugna cu articulo 31 di nos Ley di Contabilidad. CAD ta constata cu den practica “worden indienstnemingen, bevorderingen (al dan niet met terugwerkende kracht) en toelagetoekenningen veelal niet getoetst aan de begroting”. No tin un structura organizatorio pa stipula vacatura y e procedura pa jena un vacatura, manera un proceso di solicitacion. E conclusion di CAD ta: “De personeelskosten kunnen hierdoor onvoldoende worden beheerst”. For di e tempo ey caba tabata existi spiritonan na DIP. MEP no a hasi nada cu e rapport devastador aki di CAD. Y AVP tampoco.

Pesey nos ta pesimista cu awor si MEP ta bay hasi algo serio cu un rapport di CAD tocante Arubahuis y Besaril.