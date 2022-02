Parlement wil soepeler correctieproces fouten in CBB-akten

23/02/2022 20:02

PARAMARIBO –

De bureaucratische rompslomp waarmee burgers geconfronteerd worden bij het doen corrigeren van fouten in akten die worden verstrekt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) moet weg. Het proces moet flexibeler en sneller. Dat was de rode draad dinsdag tijdens de discussie in het parlement over de wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Momenteel zijn er ruim 21.000 verzoeken van burgers om fouten in hun akten gecorrigeerd te krijgen.

Er heerst grote achterstand omdat zaken volgens de geldende

procedures eerst bij de procureur-generaal gemeld moeten worden en

uiteindelijk komt de rechter eraan te pas om de beoogde correctie

te sanctioneren. Dit leidt tot enorme frustraties bij

belanghebbenden. Sommige mensen wachten al ettelijke jaren, vanwege

het zeer trage en omslachtige proces en de grote werkdruk bij de

rechterlijke macht. Dagelijks komen er tussen de 50 en 70 nieuwe

verzoeken binnen bij het CBB voor correcties, terwijl de rechters

gemiddeld 50 van deze zaken per maand behandelen.

“Vooral onder Surinamers die afkomstig zijn uit het achterland

krioelt het van soortgelijke fouten. Deze wetswijziging of regeling

zal bijdragen aan kostenbesparing, tijdsbesparing, maar ook

energiebesparing, niet alleen voor de belanghebbenden, maar ook

voor de Staat”, stelde Bep-fractieleider Ronny Asabina tijdens zijn

spreekbeurt. Tijdens de consultaties van de commissie van

rapporteurs is volgens Asabina gebleken, dat het CBB kampt met “een

praktisch en acuut probleem waarvoor snel een oplossing moet worden

gevonden”.

Tijdens de sessies met CBB is naar voren gekomen, dat de

achterstand op het gebied van verzoeken voor correctie toeneemt. Om

verlichting in de situatie te brengen hebben de assembleeleden

Harriet Ramdien (VHP), Genevievre Jordan (ABOP), Kishan Ramsukul

(VHP) en Sidik Moertabat (VHP) een initiatiefvoorstel ingediend om

twee artikelen van het Surinaams Burgerlijk Wetboek te

wijzigen. Op termijn komt een integrale wijziging van

voornoemd wetboek.

In zijn presentatie wees Ramsukul op zijn eigen persoonlijke

ervaring. Vorig jaar ontdekte hij bij het aanvragen van een

nationaliteitsverklaring een fout in zijn gegevens. Bij de naam van

zijn moeder bleek een koppelteken te ontbreken, waardoor hij de

verklaring niet kon krijgen. Het CBB diende een verzoekschrift in

bij de procureur-generaal om deze aantoonbare fout te corrigeren,

daar in de geboorteakte de naam van zijn moeder wel correct is

geschreven.

Ramsukul wacht nu al een jaar omdat de correctie op basis van

een beslissing van de rechter moet gebeuren en vanwege de werkdruk

bij de rechterlijke macht dat besluit nog steeds niet is genomen.

Ramdien voerde aan dat bij het CBB nog elke dag fouten gemaakt en

ontdekt worden omdat het personeel handmatig werkt. De brongegevens

zijn niet digitaal en de veranderingen vinden nog steeds handmatig

plaats. Daarom moet de wetswijziging om het proces te versoepelen

snel worden doorgevoerd. Met deze aanpassing wordt, volgens Asabina

een voorziening getroffen en worden de “gedupeerden” in de

gelegenheid gesteld om het “onrecht” dat hun is aangedaan recht te

trekken.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken erkende de

problemen die ontstaan vanwege de fouten in CBB-akten. Hij merkte

op dat vroeger persoonsgegevens mondeling werden doorgegeven ,

waarna handmatige verwerking volgde. Dit maakte dat er ook fouten

werden gemaakt. Met de beoogde wetswijziging zullen aldus de

bewindsman alleen de “aantoonbare fouten” versneld kunnen worden

gecorrigeerd. De CBB-bestanden zullen de komende periode worden

gedigitaliseerd.







