Parlement staat stil bij Russische invasie

Ivan Cairo

Russische militairen in de stad Kharkov in Ukraine.

PARAMARIBO –

Tijdens een persconferentie heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business and Internationale Samenwerking (Bibis) gezegd de ontwikkelingen in Oost-Europa te betreuren. In het parlement stelde coalitielid Patricia Etnel (NPS) hierover vragen aan de regering.

Ze wees erop dat de oorlogssituatie zal zorgen voor hogere

voedselprijzen en een stijging van de prijs van aardolie, wat een

inflatoir effect zal hebben op de prijzen van alle goederen. Etnel

wilde weten welke maatregelen de regering gaat nemen om de

voedselzekerheid te garanderen. Ze kreeg daarbij steun van

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. “We mogen absoluut geen

polarisatie en oorlog hebben”, zei oppositieleider Rabin Parmessar

(NDP).

NPS-fractieleider Gregory Rusland waarschuwde de regering om

voorzichtig te zijn bij het nemen van standpunten over de situatie

in Ukraine. Rusland stelde dat Suriname destijds een

standpunt had ingenomen over het referendum over onafhankelijkheid

in Ukraine. Met dit standpunt zal dan ook rekening

moeten worden gehouden wanneer Suriname een positie kiest in het

huidige militaire conflict.

Caricom

Kortgeleden is de Caricom uitgekomen met een verklaring. Daarin

wordt aangegeven dat de regionale organisatie de militaire

aanvallen en invasie van Ukraine door de Russische

Federatie krachtig veroordeelt en roept op tot de onmiddellijke en

volledige terugtrekking van de militaire aanwezigheid en

stopzetting van alle verdere acties die de huidige gevaarlijke

situatie in dat land kunnen verergeren.

De erkenning door de Russische Federatie van de regio’s Donetsk

en Luhansk vormt een schending van de territoriale integriteit en

soevereiniteit van Ukraine. De vijandelijkheden tegen

Ukraine druisen, aldus Caricom, in tegen de beginselen

van respect voor de soevereiniteit, territoriale integriteit,

niet-inmenging in de interne aangelegenheden van een andere

soevereine staat en het verbod op dreiging met of het gebruik van

geweld, en de vreedzame beslechting van geschillen, die de basis

vormen van Caricom.

Verder wordt gesteld dat de beginselen van universeel respect en

naleving van deze normen en beginselen van internationaal recht

fundamenteel voor de handhaving van het internationale systeem en

de mondiale vrede en veiligheid zijn. Caricom roept alle betrokken

partijen op om dringend een intensievere diplomatieke dialoog aan

te gaan om de vijandelijkheden onmiddellijk te de-escaleren en te

werken aan een duurzame vrede.







