Parlement plant geheime sessie over relatie met Guyana

Ivan Cairo

Parlementsvoorzitter Marinus Bee donderdag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee.



PARAMARIBO –

Zodra de begrotingsbehandeling 2022 is afgerond zal De Nationale Assemblee een comite generaal, een zitting achter gesloten deuren, houden, om met de regering te praten over de betrekkingen met buurland Guyana. Dat heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee aangekondigd tijdens de debatten over de staatsbegroting voor 2022.

Zijn mededeling volgde toen assembleeleden weer eens zaken en

ontwikkelingen die te maken hebben met de relatie tussen Suriname

en Guyana aan de kaak stelden. Ook het grensdispuut over Tigri in

het zuidwesten kwam ter sprake. Dit deel van het Surinaams

grondgebied wordt sinds de eindjaren zestig van de vorige eeuw

bezet door Guyanese militairen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor dat het parlement

op missie gaat in het gebied om zich te orienteren wat daar

plaatsvindt. Fractiegenoot Melvin Bouva, die het voorstel

ondersteunde, merkte op geluiden te hebben opgevangen dat de

Guyanese regering concessies in het gebied uitgeeft. “Laten we dit

probleem als een eenheid aanpakken. Het maakt niet uit vanwaar we

komen”, stelde Bouva.

Fractiegenoot Iona Edwards riep de regering op een delegatie af

te vaardigen naar het inheemse dorp dat vlakbij Tigri ligt om van

de bewoners te vernemen wat de situatie is en wat daar gebeurt.

Asiskumar Gajadien (VHP), voorzitter van de commissie van

rapporteurs, had aangegeven dat Guyana beheersdaden uitvoert in het

Tigrigebied, waar er veel zeldzame mineralen, zogenoemde rare

earths, voorkomen.

Niet transparant

Ook Gajadien zei informatie te hebben gekregen dat de Guyanese

regering in het Tigrigebied concessies uitgeeft. “Daar moet serieus

naar worden gekeken. Het hoeft niet waar te zijn maar laten we

kijken om dat goed te bespreken”, zei hij. “Laten we zaken daar

zelf gaan verkennen. Wij als Surinamers moeten weten wat op ons

grondgebied gebeurt”, opperde Parmessar.

Sinds het aantreden van de regering-Santokhi in juli 2020 zijn

de banden met Guyana verder aangehaald en wordt de samenwerking op

talrijke gebieden uitgebreid of verdiept. Echter, vooral de

oppositie vindt dat de regering niet transparant is over de

afspraken die met Guyana worden gemaakt. Daar moet verandering in

komen.

NDP-fractielid Ebu Jones vroeg ondersteuning van Gajadien om

gezamenlijk de regering op te roepen alle activiteiten en afspraken

die te maken hebben met de Corantijnrivier, zoals de voorgenomen

bouw van een brug en het uitgeven van visvergunningen aan Guyanese

vissers, voorlopig aan te houden, totdat de kwestie naar

tevredenheid van Suriname is opgelost.

Jones: “We mogen nooit tolereren dat er activiteiten daar worden

ontplooid, van welke aard dan ook, zonder dat de Surinaamse

overheid toestemming heeft gegeven. Er moet terstond worden

opgetreden.” De NDP’er vreest dat als op dezelfde voet wordt

doorgegaan Guyana in de toekomst rechten op de grensrivier zou

kunnen claimen omdat nu samen met Suriname een aantal acties worden

ondernomen.







