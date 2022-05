Parlement buigt zich over wet Casinowezen

01/05/2022 05:57

Ivan Cairo

Asiskumar Gajadien (VHP) pleit voor zodanige regels en voorwaarden dat alleen hotels met minstens honderd kamers in aanmerking komen voor een casinovergunning.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

Een aantal zaken binnen het casinowezen en kansspelen dient te veranderen wil Suriname daadwerkelijk de vruchten van deze sector plukken zoals in verschillende wetten wordt betoogd. Aspecten zoals aanpak dan wel voorkoming van gokverslaving, toezicht en handhaving, controle, belastingafdracht, regionale spreiding alsmede andere mogelijk negatieve effecten van hazardspelen dienen meer aandacht te krijgen. Waar nodig moet meer regelgeving komen.

Dat kwam vrijdag naar voren in het parlement tijdens de

behandeling van de conceptwet Casinowezen. Momenteel zijn er

zestien draaiende casino’s in Suriname. Parlementariers

merkten op dat met de komst van internet en online gaming en

betting het goklandschap in Suriname ingrijpend is

veranderd en kansspelen dichter bij de burger zijn gebracht.

Asiskumar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs,

stelde voor dat er een algemene wet op kansspelen komt. Die zal

betrekking moeten hebben op loterijen, internetgokken- en betting

en bettingkantoren. Voor het fysieke casinowezen zal de wet

Casinowezen moeten gelden, vindt de commissievoorzitter.

Hij stelde ook voor de wet Hazardspelen van 1962, mede vanwege

de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en andere zaken

die zich in de samenleving voordoen, “drastisch te wijzigen” of een

nieuwe wet op kansspelen komt. In deze wet dienen ook regels te

komen voor online gaming en betting. Gajadien vindt ook

dat er ook regels moeten komen die verplichten dat tussen de 20 en

25 procent van de managementposities in casino’s door Surinamers

worden ingevuld. Dit zal de kans minimaliseren dat buitenlandse

managers uitsluitend het belang van hun buitenlandse bazen dienen,

meent hij.

Gajadien merkte verder op dat aangezien de wetgeving aangeeft

dat casino’s primair bedoeld zijn voor de bevordering van toerisme

en als amusement voor buitenlandse gasten, dat daar streng de hand

aan gehouden dient te worden wat betreft toezicht, naleving en

handhaving van de regels. Vooral de overheid dient zich aan de

regels te houden. Aan de voorwaarde dat een casino slechts

geexploiteerd mag worden in een draaiend hotel mag, aldus Gajadien,

niet getornd worden.

Wat hem betreft krijgen uitsluitend bedrijven die hotels met

minstens honderd kamers in hebben opgezet een casinovergunning. Met

de aanwezigheid van hotels met minimaal 100 kamers zou het volgens

Gajadien makkelijker zijn om chartervluchten uit te voeren om

buitenlanders die in Suriname willen komen gokken over te vliegen

en te accomoderen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar voegde daaraan

toe dat er wel kwaliteitseisen aan de standaarden van de hotels

gekoppeld dienen te worden.

In de conceptwet is opgenomen dat maximaal twintig casino’s

landelijk zullen worden toegestaan. Parmessar vroeg zich af of dit

aantal gehandhaafd moet worden, aangezien de praktijk uitwijst dat

het beoogde doel van bevordering van toerisme met het huidige

aantal operationale casino’s niet is gehaald. De NDP’er vreest dat

veel casino’s na goedkeuring van de wet niet aan de voorwaarden

zullen blijken te voldoen. Gajadien voerde daarop aan dat daarom

een overgangsperiode van minimaal twee jaar is ingebouwd.

Casino’s die niet voldoen zullen met overlegging van informatie

en documenten dat ze investeringen zullen plegen, dienen aan te

tonen dat ze binnen twee jaar aan de eisen en voorwaarden zullen

voldoen. VHP-fractielid Reshma Mangre benadrukte evenals Gajadien

dat gokverslaving aangepakt dient te worden. Deze taak zal niet aan

de toezichthouders moeten worden gegeven maar aan bureaus of

organisaties die gespecialiseerd zijn in het begeleiden of

behandelen van personen die aan een verslaving lijden.







