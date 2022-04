Parlamentonan di Reino lo reuni proximamente na Sint Maarten riba e tema di COHO y RAFT

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta, durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e leynan di consenso pa Aruba, esta e Rijkswet Aruba Financiel Toezicht. (RAFT) y Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Aworaki ta asina leu cu desde cu a cuminsa negocia, negosacionnan a wordo conclui riba nivel di Gobiernonan y e leynan a wordo manda pa Parlamentonan.

Proximamente den e luna di mei, tur e Parlamentonan di reino lo tin un reunion na Sint Maarten comienso na unda e temanan aki lo wordo trata. Eerste Kamer a haci peticion pa delega algun experto pa contesta algun pregunta den e reunion na Sint Maartin den e voorbespreking.

Parlamento di Aruba tin te dia 13 di Mei pa entrega preguntanan manera ta usual ora ta trata un ley di Reino mescos nan ta haci pa leynan local. Despues por destila ki direccion Parlamento kier bay cu e leynan aki. Unabes Parlamento haci nan preguntanan, Gobierno ta haya nan pa contesta y e ora si mester, cual indudablemente lo ta e caso, lo bin hunto riba nivel di gobiernonan pa bolbe negocia. Den caso cu Parlamento no bay di acuerdo cu cierto areglo, e ora riba nivel di bestuur lo mester negocia pa wak con ta haci e cambio y e cambionan lo bin den un nota di cambio pa wordo trata riba e ley.

“Esey ta na unda nos ta para cu e ley di Raft y COHO. Nos no ta sinti cu ta leynan cu lo paralisa gobernacion of ehecucion di gobernacion pasobra nos a bin ta aplicando nan caba. Es mas tin di nan cu tin cierto flexibilisacion cu por yuda nos. Nos mester corda cu esakinan ta condicionnan cu Hulanda a bin cu ne y nan a bin cu ne na momento cu mas nos tabata tin mester di ayudo y nos no tabata haya ayudo otro caminda. E tempo ey caba mi a comparti mi opinion personal cu mi ta haya cu Hulanda a bay mucho leu si den esakinan, pero di otro banda nos mester ta honesto y agradecido di a haya e ayudo aki pasobra nos no lo a haye di otro caminda”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a remarca cu e discusion actual no ta si esaki ta atacha nos autonomia si of no pasobra e ta atacha nos autonomia y esaki ta loke cu Gobierno a indica desde principio. Covid a dal nos y el a casi kibra nos pais. Na e momento ey nos autonomia tabata atacha caba pasobra un pais kibra door di Covid, no ta un pais autonomo. Na e momento ey Aruba a busca ayudo di Hulanda. Nos autonomia a wordo atacha, Covid a kibr e y Hulanda a bin cu mas condicion.

“Manera mi a bisa caba, por ta nos mester dal un paso atras aworaki pa nos por bin cu pasonan mas grandi padilanti pa nos tin un pais mas fuerte, un economia mas fuerte y e ora nos por papia di un autonomia mas fuerte. Mi ta kere e discusion ta si e COHO of e Raft tabata necesario si of no. Pero principalmente mi ta kere cu e discusion cu ta importante pa nos hiba ta cu si e COHO y Raft ta e unico manera, awor dos aña despues di Covid, pa nos sali di esaki”, Prome Minister a duna di conoce.





Prome Minister a señala cu esaki ta un discusion cu den cada pais, Aruba, Corsou y Sint Maarten ta wordo hiba na un forma diferente pasobra cada pais ta diferente. “Pa loke ta Aruba, puntonan den e Landspakket ta puntonan cu nos mester ehecuta na un manera of otro y na un momento of otro pasobra ta solamente si nos haci esey nos por sigura cu nos tin un economia fuerte bek. Y ta solamente cu un economia fuerte bo por papia di autonomia. Cu un economia zwak bo ta bay keda depende di otronan. Y si mercadonan internacional dal cera riba nos, e unico cu nos lo keda depende di dje ta Hulanda y bo no por papia di autonomia e ora ey”, Prome Minister a enfatisa.

E leynan ta na Parlamento y Gobierno lo wordo invita pa Parlamento pa duna mas informacion si nan ta rekeri esey. Gobierno ta warda Parlamento indica cua direccion nan kier bay y e ora lo bay negocia riba un nota di cambio prome cu e leynan aki wordo pasa.