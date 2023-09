Parlamento ta na soño mientras un proyecto miyonario ta core peliger na San Nicolas

The content originally appeared on: Diario

Ex Minister Otmar Oduber

Claim miyonario ta menasa Aruba pa motibo di falta di responsabilidad

ORANJESTAD (AAN): Secrets Hotel ta den publicidad mirando cu tin un caso cu a keda lanta contra e proyecto y den e caso aki mas ainda contra gobierno di Aruba. E proyecto aki y su consecuencianan tin un impacto enorme pa nos isla.

Ta haya hopi falta di miembronan di parlamento cu no ta critico, pero tambe di otro politiconan cu no ta activo pa puntra y informa nan mes di kico ta pasando cu un desaroyo cu nos tur sa cu desde cu lago a bandona Aruba den añanan 1985 -1986, o sea no tabata solamente un gobierno pero tabata tur gobierno, cu a destina e area aki pa un desaroyo turistico y a focus pa bin cu un hotel den e area aki conforme e diferente master plan nan cu a keda prepara.

Den pasado hopi intento a wordo haci pa medio di diferente minister di turismo y economia nan pa logra atrae un proyecto di e magnitud aki como catalisador di un jump start pa e economia pariba di nos isla. Na e momentonan aki tin un proyecto cu ta andando y lamentablemente no ta mira for di parlamento e iniciativa pa yama minister y pa yama e grupo y esnan cu ta responsabel pa asina haya un bista di kico ta pasando cu e hotel Secrets.

Por a compronde cu instancianan di gobierno lo a contesta riba obhecionnan cu tabatin di parti di dos di e bisiñanan di e proyecto aki, esaki ta significa cu ta cumpli cu e veredicto di hues y cu e proyecto di Secrets lo por a continua den e dianan aki. Esaki ta puntonan importante y cu lamentablemente no ta bin afo den e discusion den e momentonan aki.

Secrets Aruba ta un proyecto cu a cumpli y a pasa den henter e trayectorio unda cu a cumpli cu tur permiso y tur e exigencia cu tabatin di parti di gobierno pa por ehecuta un proyecto cu Aruba mes ta bin ta busca pa hopi tempo y awo cu Aruba ta casi logra pa e proyecto aki ta un realidad na Aruba e proyecto ta para cu un menasa pa pais Aruba. Den e caso aki ta trata un menasa di un claim miyonario cu por tuma luga pa falta di cumplimento di parti di Pais Aruba. Esaki no ta pa motibo directo di gobierno, sino cu dos bisiña a busca nan derecho via ley pa por salvaguardia nan derecho y a bay corte . Gobierno na su turno mester a cumpli cu e sentencia aki y na unda ya caba a contesta e obheccionan aki di e bisiñanan y e desaroyadonan por a continua siman pasa cu e trabaonan.

Sinembargo esaki no kiermen cu e obstaculonan a termina, pero ta hopi straño cu den parlamento di Aruba, fraccion di AVP , MEP ,RAIZ y Accion 21 no tin ningun pregunta riba esaki y no ta haci ningun expression tampoco. Ex-minister Otmar Oduber ta lamenta cu parlamento mes no ta activo y no ta mustra nan sosten pa un proyecto asina grandi pa e pueblo di San Nicolas. Esaki ta un proyecto cu despues cu lago a laga Aruba lo bira e proyecto mas importante pa e desaroyo di henter e bario y henter comunidad di San Nicolas pa loke ta trata empleo y desaroyo economico den su totalidad.

Na momento cu e Hotel Secrets mester habri su portanan e impacto ta bay ta asina grandi cu varios negoshinan na San Nicolas lo cuminsa habri, pero tambe e tiendanan cu ainda tey y ta pasando duro na San Nicolas por haya un alivio, unda cu practicamente cu presencia di Hotel Secrets na San Nicolas lo ta un solucion pa por crea un economia floreciente pa pariba di Aruba, pero lamentablemente no ta mira parlamento ta busca un manera pa haci algo pa haci e proyecto aki posibel.

No ta un secreto cu tur campaña, politiconan ta dirigi nan mes pa San Nicolas , e bario di mas grandi di Aruba y cu tin mas votado. Na momento cu yega San Nicolas tur gobierno a priminti desaroyo, pero awe cu tin un desaroyo no ta mira accion di parlamento , cu excepcion di parlamentario Alvin Molina cu si a haci algun pregunta.

Ex-Minister Otmar Oduber ta haci un apelacion no solamente na gobierno pa sostene e proyecto aki na un manera mad pro activo, pero sigur tambe Parlamento cu por ta hopi mas activo apoyando esaki. Gobierno mester percura pa inicia un dialogo cu e dos bisiñanan aki, buscando un alternativa pa nan inkietudnan y buscando un solucion pa esakinan. Den e caso aki e bienestar general ta esun cu mester prevalece pa e pueblo di San Nicolas na prome luga, pero sigur tambe pa henter Aruba.