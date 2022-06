Parlamento a trata cambio den ‘overbruggingsuitkering’ pa evita caida abrupto den entrada ora disolve Parlamento of tuma retiro

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diaranson merdia Parlamento di Aruba a trata e cambio den Ley di ‘Voorzieningen Gewezen Politieke Ambtsdragers’ en hun nabestaanden pa haci un ahuste na e ‘overbruggingsuitkering’ pa asina evita un caida abrupto den entrada di un ex-parlamentario of ex-minister na momento cu disolve Parlamento of tuma su retiro como Parlamentario of Minister di nos Pais.

Periodo di pago ta wordo cambia

Den e ley ta haci un cambio den articulo 19 na unda ta stipula cu un politico cu ta baha di su funcion como Parlamentario of Minister, tin derecho di haya un entrada transitorio, e ‘overbruggingsuitkering.’ Manera e ley ta awor, e ex-politico cu ta baha di su funcion tin derecho pa haya e ‘overbruggingsuitkering’ e luna despues cu e baha di su funcion.

Recientemente ora cu Parlamento a keda disolvi, e aplicacion di ley a pone cu un grupo di ex-parlamentario lo mester a cay na un manera abrupto den entrada, ya cu nan lo mester a keda practicamente sin entrada pa 2 luna promer cu nan por a ricibi nan ‘overbruggingsuitkering’. Pa evita e caida aki y pa keda den e esencia di e Ley, a presenta e cambio pa hala e fecha y stipula cu e entrada transitorio ta wordo paga desde e dia cu haya of tuma retiro como politico den funcion.

Pues e periodo di pago ta locual ta wordo cambia pa por keda cumpli cu e meta di e Ley, pa evita un caida grandi den entrada di un ex-politico cu ta baha di funcion.

Urgencia pa cambia e ley

Aunke cu e Ley di ‘Voorzieningen Gewezen Politieke Ambtsdragers’ ta data di aña 2010, ta te ora a conoce cambionan di gobernacion, a ripara su efecto na unda e ex-politico ta keda sin haya pago algun dia promer cu nan por haya nan ‘overbruggingsuitkering.’

Asina nos por wak cu na aña 2013, ex-parlamentario y ex-ministers a keda sin cobra 2 dia di trabou. Na aña 2017, esaki tabata 4 dia pa ex-parlamentario y 14 dia pa ex-ministers. Na 2021, e diferencia a bira mas grandi. E ex-ministers lo mester a keda sin haya pago pa 11 dia di trabou y e ex-parlamentarionan lo mester a keda 23 dia sin haya pago. E ultimo aki sigur lo a trece un cambio hopi abrupto pa e ex-parlamentario cu lo a keda 2 luna sin entrada.

Aki ta unda a surgi un situacion contra e esencia di e ley, cu a crea e urgencia pa haci cambio den e situacion cu a presenta.

Derecho ta keda mescos y no tin extra gasto

Cu e cambio proponi e pago di e ‘overbruggingsuitkering’ solamente ta wordo hala dilanti. No ta duna derecho extra na e ex-politico cu ta baha di su funcion y tampoco tin gasto extra ta wordo haci. Den e caso reciente, via maneho faborabel, a hala e fecha di pago di ‘overbruggingsuitkering’ pa e ex-parlamentario. E pago aki a causa un subida leve den gasto den aña 2021, pero despues na aña 2022 e subida aki ta baha bek y ta keda per saldo na cero.