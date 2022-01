Parlamentario Tromp-Lee lamentando cu aña a habri y ainda e negociacionnan entre Aruba y Hulanda ta pega

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Parlamentario Shailiny Tromp-Lee ta lamenta cu aña a habri y ainda e negociacionnan entre Aruba y Hulanda ta pega.

Na mes momento e ta indica cu opositornan politico no a uza e temporada di Pasco y cambio di aña pa reflexiona y dicidi pa un cambio di actitud y actuacion.

Oposicion ta habri 2022 cu mesun politica destructive di semper! Aña a habri y en bloke ta sigui cu mesun negativismo y politica destructivo. Contrario na comentarionan di opositornan politico cu ta duna bo gana di yora, Tromp-Lee ta enfatisa e hecho cu Gabinete Wever-Croes desde 2017 a bin ta hibando un maneho financiero responsabel y sostenibel. Na 2018 Aruba a conoce un presupuesto cu un deficit di mas abou den e ultimo añanan (46,2 miyon).

Esaki despues cu na aña 2012 Aruba a conoce un deficit di 443 miyon Florin y entre añanan 2010 pa 2017 un promedio di deficit di 274 miyon pa aña. Tromp-Lee ta enfatisa pueblo no mester lubida y cu ta bon pa recorda esnan responsabel y esnan cu no a haci nan trabao di control e tempo ey di e desaster financiero cu nan a crea of laga crea. Y na e nobonan Tromp-Lee ta aconseha pa stop di purba tira santo den wowo di pueblo.

Cifranan prome cu pandemia ta papia pa nan mes, Gobierno a y ta cumpli!

Segun Tromp-Lee ta cumbini politiconan den oposicion pa label e situacion actual ocaciona pa e pandemia como mal maneho di Gabinete Wever-Croes. Realidad ta cu pueblo ta bon consciente di e desaster financiero ocaciona pa Mike Eman caminda a crea deficitnan y debenan astronomico pa nos pais, anto den tempo bon. No por lubida con den apenas 4 aña di tempo nan a redobla loke den 27 aña di tempo nos a crea na debe. No obstante e situacion financiero devastador y e mega debe hereda, Gabinete Wever-Croes a percura pa pone Aruba back riba un hopi bon caminda.

Ta bon pa coleganan di oposicion haci nan huiswerk y na mes momento ta bon pa pueblo mira door di nan strategia di kier malinforma, crea desunion y descordia. Mas cu tur cos pueblo mester realisa cu ta un meta politico en comun nan tin esta desacredita nos MP y Gabinete Wever-Croes cu a bin ta haciendo un tremendo trabao sosteni y aconseha pa nos profesional y expertonan. Si no a bin e crisis door di covid Aruba a conoce despues di 12 aña un presupuesto cu un surplus di 46 miyon Florin na 2020. Gobierno a bin ta cumpli cu palabracionnan contrario na loke oposicion kier grita awe.

Hulanda su condicionnan actual ta mina autoridad di Parlamento: Contrario na e concentracion negativo y destructivo di oposicion riba nos prome minister ta bon pa informa of recorda pueblo cu dia 13 di December ultimo Gobierno tabata den sala di Parlamento pa duna splicacion detaya di e situacion y e negosacion cu Hulanda.

Durante e reunion aki nos Prome Minister señora Evelyn Wever-Croes a duna un splicacion amplio encuanto e negosacionnan cu Hulanda. El a splica claramente kico tabata e punto cardinal pakico nan no por bay di acuerdo cu un di e condicionnan stipula pa Hulanda cu ta prolongacion di un protocol di supervicion financiero sin un fecha final, cu otro palabra tot nadere orde. A keda indica claramente na Parlamento cu nan no por bay di acuerdo cu esey mirando cu e ta contra constitucion y ta mina autoridad di Parlamento (bypass Parlamento).

Tromp-Lee ta haya cu gobierno tin rason y ta indica cu na mas di un ocacion den e trayecto di negosacionnan cu Hulanda Fraccion di MEP a yega di trece e punto aki padilanti, esta cu no mester mina e autoridad di Parlamento den full e proceso. E protocol ta duna un poder na Rijksministerraad cu no ta ancra den ley y Tromp-Lee ta di opinion cu por extende pa un tempo defeni y cortico en espera riba e rijkswet pero no sin un fecha final.

Mirando e comentarionan riba e topico aki, nos por conclui un biaha mas cu oposicion ta hunga wega politico barata pa crea descordia y duda. Segun Tromp-Lee gobierno a indica cu negosacionnan cu Hulanda lo continua y e tin tur confianza cu lo sali afo den beneficio di pueblo di Aruba. Finalisando Tromp-Lee a informa cu durante di reunionnan di IPKO sigur e topico aki lo haya su debido atencion tambe door di Parlamento.