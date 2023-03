Parlamentario Ryçond Santos do Nascimento pensando cu decadencia actual ta culpa di minister y no di e ambtenaar

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E prestatiemanagement cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta forsando riba e ambtenaar ta un farsa peligroso, segun e parlamentario di fraccion AVP.

E ta argumenta su punto bisando cu gobierno ta pretende cu e aparato gubernamental ta desfuncional pa motibo di e falta di calidad di e ambtenaar. Pero, e motibo primordial pa nos problema gubernamental ta e ministernan mes.

Hecho ta cu un minister cu no ta sirbi ta complica e trabao di su departamentonan. Un ehempel doloroso ta con e propio Evelyn Wever-Croes a duna un verlof (BVVD) na un trahado di Censo, contra conseho di e director. E verlof aki a stroba e sistema di checks and balances na Censo, y como consecuencia, tabatin malversacion di 60 mil Florin.

Otro ehempel cu parlamentario Santos do Nascimento ta duna di e manera con Premier Evelyn Wever-Croes ta desfuncional, ta e caso di ex Minister Plenipotenciario Besaril unda cu Arubahuis a keda aña largo pa su cuenta, dunando Besaril tur espacio pa haci y deshaci cu debit card di Arubahuis. Tin un sin fin di conseho di Raad van Advies cu ta mustra con Gabinete Wever-Croes simplemente falta e experticio y profesionalismo necesario. Ministernan ta actua contra ley di contabilidad, ta actua sin base legal, no ta tene cuenta cu e echonan, ni tampoco cu e interes di stakeholders y asina e lista ta sigui.

“Si di berdad gobierno kier hisa e calidad di e aparato gubernamental, di con e no ta cuminsa cu un “job description” pa e ministernan? E motibo ta obvio. Di ambtenaar por exigi pa e domina Hulandes, pero si ta bay exigi esey di minister, realidad ta cu mayoria no por papia, ni lesa y tampoco skirbi Hulandes na un manera adecua,” e parlamentario di AVP ta splica.

E ta puntra ademas kico ta loke en realidad nos ministernan sa di traha maneho of di tuma decision gubernamental of di tin liderazgo? Nos tin suficiente material cu ta demostra cu e contenido profesional di nos ministernan no ta optimal. E politico ta kere cu den pandemia esaki a bira cla na un manera bergonsoso.

E ta referi specificamente na e organizacion di FASE y di loonsubsidie cu tabata un desaster. E organizacion di vacuna a permiti fraude cu comprobante di vacunacion. Gobierno a regala placa na Qredits sin permiso di Parlamento y gobierno a laga Aruba bira un republica di banana, caminda ta normal pa minister traha sin base legal.

Basa riba e argumentonan aki, mr. dr. Santos do Nascimento ta convenci cu nos ministernan no tin e calidad pa ta un gobernante responsabel; y mas bien ta dedica nan mes na tur forma di politikeria. “E resultado ta cu awe Aruba ta birando impagabel pa nos mes, mientras cu comercio ta sufri bao di un avalancha di medida. E turista pronto lo cuminsa evalua otro opcionnan den Caribe y e hotelnan lo stop di drecha nan edificio. E tiki hoben cu ta haya chens pa bay studia na Hulanda no kier bin Aruba back, pasobra nos no ta balora talento y profesionalismo: nombramento y persecucion politico ta na ordo di dia. Ora cu henter un pueblo ta deprimi, no por ta culpa di e ambtenaar; e ta di e lidernan di e pais cu no ta sirbi,” asina e parlamentario di AVP a finalisa bisando.