ORANJESTAD (AAN): Aunke tabatin varios condena den caso Avestruz pa motibo di soborno, toch Ministerio Publico a dicidi pa apela algun sentencia den e caso di corupcion.

E pregunta ta si Ministerio Publico por tin un punto pa apela e sentencianan di Benny, Leoncita y Susebeek.

Parlamentario independiente mr. Ryçond Santos no Nascimento a trece dilanti, cu e contesta riba e pregunta aki nos ta encontra den e echonan presenta durante tratamento di e caso di Avestruz. E echonan ta mustra claramente cu (e oficina) di Benny tabata intensamente involucra cu (cierto) peticion pa tereno comercial. Aunke Corte den Prome Instancia no a bisa nada al respecto, e sentencianan ta indica cu (oficina di) Benny a fix Leoncita tereno comercial.

Especialmente e file di Elenath ta describi con Leoncita a cumpra tur accion den e compania fantasma (of shell company) Elenath VBA pa Afl. 10.000,-. Despues Leoncita a bira bende tur accion di Elenath na señora Lerma Rios pa e suma di Afl. 555.000,-. E realidad ta cu e aumento drastico den e balor di e accionnan no tabata posibel si Benny Sevinger, cu tabata minister di Infrastructura y Desaroyo Teritorial, no a duna Elenath un opcion riba un tereno comercial.

E sentencia ta contene e condena di Leoncita na un pena di 24 luna di prison. Ademas, el a haya como condena un multa di 50 mil Florin. Pero e sentencianan den caso Avestruz tambe ta duna un indicacion fuerte cu Benny a abusa di su poder y a fix Leoncita.

Un ehempel ta e echo cu un señor Van Heusden a presenta un peticion pa un tereno comercial cerca minister Benny Sevinger. Na mes momento Leoncita tambe a entrega un peticion pa e mesun tereno cu Van Heusden tabata kier desaroya. Ta obvio cu for di momento cu Leoncita tambe tabata kier e tereno, no tabatin ningun chens mas cu Benny a duna Van Heusden e tereno.

Si e proceso di berdad tabata uno liber di interferencia di Benny, Abath director di DIP por a hiba un combersacion cu Van Heusden y despues cu Richardson, o sea e yiu muhe di Leoncita cu Leoncita a pone como directora di Elenath. Si Abath a papia cu ambos director ta mas cu obvio cu solamente Van Heusden a bin na remarca pa e tereno, como cu solamente Van Heusden tabatin un empresa cu realmente ta opera den e area di desaroyo di proyectonan. A cambio un conbersacion cu Richardson a comproba inmediatamente cu Richardson no tabatin ningun proyecto y hasta cu Richardson no ta capaz di responde preguntanan concreto tocante kico exactamente su debernan ta como director di Elenath. No a keda director di DIP nada otro cu yega na e conclusion cu Richardson no tabata apto pa ta director di un compania y cu e compania di Leoncita tabata un compania fantasma.

Aunke e compania di Leoncita (Elenath) no tabata un compania serio y aunke Richardson no tabata sa nada di tareanan empresarial, toch Benny a dicidi pa duna e opcion riba e tereno comercial na Elenath en bes di na un empresario di berdad, manera Van Heusden. Esey ta un trato preferencial pa Leoncita. Esey ta un fix pa friends & family) den dia cla.

Segun Santos do Nascimento, documentonan di e caso tambe ta mustra cu Every, cu tabata chief of staff di Benny, tabatin contacto telefonico regularmente cu Leoncita durante e tratamento di e peticion pa e tereno. Every tabata papia repetidamente cu Benny tocante e peticion. Ademas, Leoncita mes tabata yama oficina di Benny pa puntra encuanto su peticion. Es mas, Leoncita tabata bay frecuentemente oficina di Benny.

Esey ta nifica cu Benny mester tabata bon na haltura di e peticion di Leoncita.

Na opinion di Ryçond Santos do Nascimento, e hechonan presenta durante tratamento di e caso di corupcion Avestruz ta mustra claramente cu (oficina di) Benny tabata intensamente involvi cu e peticion pa tereno comercial y cu, realmente Leoncita a haya un trato preferencial.