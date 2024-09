Parlamentario Raycond Santos Do Nascimento a lanta su propio partido pa proximo eleccion

The content originally appeared on: Diario

*E ta registra y aproba pa Conseho Electoral

ORANJESTAD (AAN) — Parlamentario Independiente, Rycond Santos Do Nascimento, den un entrevista cu DIARIO, a menciona cu desde momento cu el a sali for di Partido AVP, dia 17 di April 2023, cu tabata e dialuna despues cu a dicta sentencia riba Benny Sevinger, el a tuma e decision di keda den politica y haci lo maximo pa vocifera locual e ta wak, a base di norma y balornan, profesionalismo, y di un perspectiva a largo plazo mirando cu un di e malesanan den Aruba su politica ta e vision na corto plazo, solamente pa haya voto.

Esaki el a pusha e ultimo añanan aki riba varios tema cu e ciudadano ta conoci cu ne. Ademas di esey, el a sondia varios oportunidad. Un di nan, ta lanta su mesun partido y el a tuma e pasonan necesario pa tin esaki cla.

Santos do Nascimento tin un partido registra y tin aprobacion di Conseho Supremo Electoral. Banda di esaki, el a señala, e lo enfoca riba laga un voz diferente resona, un voz cu ta evalua kico e politiconan ta trece dilanti. “Ora nan ta bin cu algo bon, mi ta apoya; pero tin biaha nan ta bin cu triki: por ehemplo, ora nan bin cu amienda, nan ta bin cu dos aspecto, un ta bon y e otro ta un parti politico. Bo no por apoy’e”, Santos do Nascimento a expresa.

El a agrega cu tin aspectonan manera e presupuesto 2024, cu e ta haya ta un bon direccion pa nos pais entrega presupuesto na tempo, entrega presupuesto cu surplus, y e ta kere cu si sigui e rumbo aki pa 20 aña, e ta kere cu Aruba lo ta den un miho posicion, por cuida miho di nos grandinan, y por percura pa e parti social hopi miho.

“Pero den tur esaki ta importante pa nos mantene tambe un consenshi di responsabilidad di cada persona. Kiermen, cada persona tin e responsabilidad, no solamente di percura pa su mesun bienestar, pero tambe e bienestar di su famia. Esey ta nifica cu esun prome responsable pa e muchanan ta su mayornan, no gobierno”, e Parlamentario a señala.

El a subraya cu ta bay haci gobierno responsable prome e ora nos ta birando bolter e situacion y esey no ta e caminda corecto. “Kiermen tin un aspecto fuerte di responsabilidad den locual mi ta treciendo dilanti; di responsabilidad pa bo salud, bo situacion financiero, pa bo mesun futuro, y pa bo pais. P’esey e referendum. Abo mes tambe ta responsable pa e direccion cu e pais aki ta tuma”, el a remarca.

Santos do Nascimento a acentua cu si awe nos ta wak cu tin corupcion, cu tin problemanan pa cu husticia, etc., esey kiermen cu e realidad ta cu nos tambe tin culpa di e situacion cu e pais aki t’aden. “Kiermen nos tin cu tuma responsabilidad y manda e pais aki den e direccion corecto y ami kier aporta den esey na e manera cu por. Mi a tuma pasonan necesario y banda di esey mi ta den dialogo y combersacion pa wak e decision strategico, specifico cu lo mi tuma den e dianan venidero”, Raycond Santos Do Nascimento, Parlamentario Independiente, a remarca.