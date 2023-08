Parlamentario Misha Raymond kier mira su mocion pa un ‘Suicide Preventieplan’ bira realidad pasobra e situacion na Aruba ta alarmante

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Parlamentario Misha Raymond, di fraccion di RAIZ, el a referi na un tema hopi interesante, cual masha poco ta wordo menciona na Aruba. Esaki ta e tema di suicidio.

El a elabora riba e mocion cu el a presenta pa bin cu un ‘Suicide Preventieplan’.

E Parlamentario a entrega aña pasa, dia 11 di December, un mocion pa bin cu un Plan Preventivo pa Suicidio, bao e presupuesto di aña 2023. Raymond a pidi gobierno pa bin un campaña di informacion, pa bay den pueblo splica kico e fenomeno aki ta, y pa bin cu un linea di telefon 24/7 disponible, bin cu profesionalnan pa introduci un metodo multidisciplinario y esaki a base di recomendacionnan di Hulanda, cu tambe tin un “Suicide Preventieplan” y un linea habri.

“E tempo ey caba mi tabata preocupa. Nos a wak diferente suicidio cu a tuma lugar na Aruba, y no ta tur ta yega den prensa. Tin hopi ta tuma lugar cu nos no sa mes di dje. Un di e problemanan grandi ta cu nos no ta wordo registra. Nos no tin cifra.

Na cuminzamento di aña 2000, ‘Pan American Health Organization’ (PAHO) a haci un investigacion y a nota cu e cifranan di Aruba tabata mas cu den cierto paisnan grandi. E ta papiando di Colombia, Venezuela, Puerto Rico, anto nos pais chikito su porcentahe di cifranan ta mas halto. Nos ta papiando di 20 y pico aña pasa, anto kico ta awo? Cu tanto desaroyo cu nos hendenan a pasa aden y tanto desaroyo cu tin mundialmente?” Misha Raymond a comenta.

Misha a haya un carta di e Minister, contestando su mocion, unda cu el a bisa cu varios departamento a cuminza sinta hunto pa wak con ta trece cifranan y kico ta e miho manera pa realiza e mocion aki. E parlamentario a indica cu siman pasa el a bolbe manda un carta pa e Minister, bisando cu e ta kere tin un tiki mas urgencia cu esaki, mirando e caso di 3 di Juli di e mucha homber cu a staca su mes, y despues di esey diferente caso cu a tuma lugar.

“Mi ta kere cu nos por bisa cu e asunto aki tin un tiki mas urgencia cu keda djis wak kico nos por bay haci. Mi ta pidiendo un plan, pa nos sinta wak kico ta e urgencia pa haci algo asina, pero algo mester wordo haci. Semper tin e version cu si bo papia di suicidio bo ta bay encurasha otronan pa hacie. Pero mi ta sinti cu a yega e momento cu nos no por tapa mas. E ta algo cu ta sosodiendo y cu mas frecuencia y nos ta tende di hopi suicidio pero tin hopi intento tambe, tin hende cu ta purba y no ta logra”, e parlamentario a señala.

El a subraya cu e situacion ta alarmante y for di tempo cu el a drenta Parlamento e kier mira, bira realidad, cu lo bin un Plan di Prevencion di Suicidio.