Parlamentario Berlis contento cu por fin adictonan ta haya atencion y un solucion structural

ORANJESTAD (AAN): Tabata un gran momento ora cu minister Rocco Tjon a anuncia cu conseho di minister a aproba 600 mil florin pa trata cu e problema di adictonan ambulante.

Sigur e tema aki tin basta preocupacion bao pueblo y ta wordo menciona hopi biaha den comentarionan riba facebook. Esaki ta un bon noticia mirando cu minister Tjon no solamente a logra haya aprobacion pa e placa aki pero tambe tin un plan structural pa asina yuda rehabilita e personanan aki cu tin mester urgentemente di esaki.

Un plan structural pa sigura exito

Pa por sigura cu e plan lo duna resultado y cu e problema aki lo haya su debido atencion na un manera duradero, minister Rocco Tjon a pone diferente ingrediente necesario den lugar;



Cu e fondo adkiri lo emplea 5 profesional capacita cu lo bay acerca e adictonan pa drenta e Centro Colorado y asina nan por cuminsa nan rehabilitacion;

Centro Colorado lo wordo renoba. A aloca 100 mil florin pa logra esaki. E suma aki lo renoba 4 camber cu lo tin cama y espacio pa 16-24 adicto;

Lo continua cu un bon cuido, segurando cuminda, salud, salud mental y rehabilitacion;

Meerjarenplan y un acuerdo cu fondonan necesario lo sigui wordo presupuesta den e presupuestonan di añanan binidero;

Diaranson binidero un proyecto infrastructural lo wordo lansa pa Stichting Hunto, caminda SPD y FMAA lo bay wordo ubica den un solo edificio. Esaki lo spaar placa y lo segura un mihor servicio na adultonan pero tambe en especialmente hobennan y muchanan;

Pronto otro proyectonan lo wordo anuncia manera di FADA y SPD;

Riba tereno di opleiding tambe tin varios iniciativa den ehecucion y lo wordo anuncia pronto.

Cerando e gap entre salud mental y adiccion

Ta wordo reconoci cu desaroyonan ta mustra cu adictonan no tin problema solamente riba un tereno so, pero tambe riba tereno di salud mental. E proyectonan ta conta cu e profesionalnan di GGZ, pasobra e proyectonan aki a nace for di nan stuurgroep. Asina nos por mira cu no ta djis e suma di placa a pone disponibel pa e problematica di e adictonan ambulante, pero tambe a hinca un bon plan den otro door di nos profesionalnan riba e veld. E adictonan tambe merece un oportunidad den bida, y di wordo yuda di un forma professional. Ademas, e plan aki lo eleva e siguridad di nos ciudad y e trankilidad riba caya. For di akinan un pabien na tur profesional envolvi den e proyecto aki y tambe na minister Tjon pa su bon trabao!