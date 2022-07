Parlamentario Alvin Molina ta referi na e contract di WEB Aruba N.V. cu Eagle LNG

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Mirando cu diaranson ultimo dia 6 di juli Eagle LNG a haci un bishita na Parlamento di Aruba mi ta desea di duna pueblo un splicacion tocante e contract di WEB Aruba N.V. cu Eagle LNG.

E contract aki ta cu WEB lo cumpra gas natural di Eagle LNG pa produci awa y coriente na un manera mas limpi y economico.

Un contract manera esun di WEB cu Eagle LNG ta comparabel cu un contract cu WEB lo tin cu un compania di limpiesa pa mantene e oficinanan y e luga limpi, of cu un compania di construccion of un contract ora WEB ta huur in expertonan local y/of internacional. WEB tin su board/comisarionan y Utilities Aruba N.V. cu ta dicidi riba e contenido di e contract. WEB ta duna cuenta na su shareholders, gobierno, pa cu su resultadonan anual. Gobierno y tampoco Parlamento lo no wak of studia tur contract di tur companianan estatal.

Por ehempel: Nos a wak e contract ora WEB tabata busca Heavy Fuel Oil (HFO) pa su produccion di awa y coriente? Nos a yega di wak e contract cu SETAR N.V. tin pa cumpra su telefonnan Nokia, Blackberry, Samsung, Huawei, iPhone? Den e ultimo 20 aña nos sa di unda N.V. Elmar ta busca su cablenan, nos a wak e contract eynan? Nos ta na altura di tur e detayes nan di compra di trucknan di Serlimar? E contesta riba e preguntanan aki ta, no.

Ta un lastima cu e contract cu Eagle LNG ta wordo uza pa bruha tera innecesariamente, causando asina incertidumbre den pueblo, crea desunion, causa polarisacion y haci comosifuera ta un acto ilegal y corupto ta tuma luga. Eagle LNG ta nada mas cu 1 proveedor di 1 producto pa WEB Aruba NV. Nan lo entrega WEB Liquid Natural Gas pa asina WEB na su turno por (1) produci awa y coriente na un forma mas limpi cu ta beneficioso pa medio ambiente y (2) produci awa y coriente na un costo mas abou door cu LNG ta mas economico cu HFO.