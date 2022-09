Parlamentario Alvin Molina cu repaso di su prome aña den parlamento di Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diamars mainta a tuma luga apertura oficial di aña Parlamentario 2022-2023.

Pami sigur un honor di por a cumpli un aña como un representante di pueblo den Parlamento. Pami e aña aki tabata un aña di siña e trabou di un Parlamentario, proceduranan, conoce mi coleganan na ambos banda di sala, e mandatario y nan ministerionan.

Pero mi no a siña so, hopi trabou a wordo haci tambe. Nos a atende cu 32 reunion publico y a trata 14 ley riba varios topico. Mi mes a precedi 7 reunion como presidente di comision di infrastructura y tambe di husticia. Durante reunionnan publico mi a entrega 15 mocion tocante servicio duna door di departamentonan di gobierno na pueblo y na ambtenaar, desaroyo di San Nicolas, husticia y siguridad. Tur e mocionnan aki a gosa di sosten di Parlamento.

Gobernador di Aruba a hiba un discurso masha bunita mes cu sigur ta alimenta nos cu speransa cu nos economia lo recupera, tambe cu e servicio di gobierno lo mehora, cuido di salud y enseñansa lo wordo fortifica. Dos punto en particular cu a hala mi atencion ta cu lo inverti den e desaroyo di San Nicolas y tambe den agricultura, diversifica e economia pariba di brug.

Un palabra en particular cu a hala mi atencion ta cu lo traha riba proyectonan na Oranjestad y DESPUES lo sigui e trayecto pa rebiba San Nicolas. Mi lo sigui combersa cu mandatarionan concerni pa at least e desaroyonan aki sosode SIMULTANEAMENTE!! Pa nos no haya e situacion atrobe cu ora yega San Nicolas tur placa a caba.





E aña nos dilanti mi lo continua cu reunionan di comision

Comision di husticia lo sigui trata e topico ‘castigo pa menornan di edad’. Tambe lo trata entre otro ‘verzelfstandiging examen rijbewijs’, proyecto ‘bemoeizorg’ pa cu e adictonan ambulante, vision y plan pa Cuerpo Policial y varios reunion cu departamentonan di husticia. Tur esakinan pa nos como Parlamento por conseha nos gobernantenan riba nan maneho.

Pa cu comision di infrastructura e.o., lo sigui pone enfasis riba con e servicio di DIP por wordo mehora pa ciudadanonan por haya tereno y pa yuda desaroya economia. Tambe lo asisti gobernantenan mas tanto posibel pa percura cu mocionnan entrega no djis bira un pida papel den un lachi, pero pa nan berdaderamente wordo ehecuta.